Με την ταινία «First Man» του Ντάμιεν Σαζέλ ανοίγει αυλαία το 75ο κινηματογραφικό φεστιβάλ της Βενετίας

20.07.2018 10:11
Το 75ο κινηματογραφικό φεστιβάλ της Βενετίας θα ανοίξει τις πύλες του στις 29 Αυγούστου με την προβολή της ταινίας “First Man” του σκηνοθέτη Ντάμιεν Σαζέλ, του οποίου η προηγούμενη ταινία, “La La Land”, απέσπασε έξι βραβεία ‘Οσκαρ το 2017.

Όπως και στο “La La Land”, το οποίο επίσης είχε προβληθεί στη Mostra της Βενετίας, ο Καναδός Ράιαν Γκόσλινγκ πρωταγωνιστεί στο “First Man”, ένα έργο που αφηγείται μερικά χρόνια της ζωής του αμερικανού αστροναύτη Νιλ ‘Αρμστρονγκ.

“Είναι πραγματικό προνόμιο να μπορείς να παρουσιάζεις σε παγκόσμια πρώτη την πολυαναμενόμενη νέα ταινία του Ντάμιεν Σαζέλ”, δήλωσε ο διευθυντής της Mostra Αλμπέρτο Μπαρμπέρα. “Είναι ένα έργο προσωπικό, πρωτότυπο, συναρπαστικό, που εκπλήσσει ευχάριστα σε σχέση με άλλες επικές ταινίες της εποχής μας και που επίσης επιβεβαιώνει το μεγάλο ταλέντο ενός από τους σημαντικότερους σήμερα αμερικανούς σκηνοθέτες”.

Ο Σαζέλ δήλωσε ότι “νιώθει τιμή για την πρόσκληση” του φεστιβάλ Βενετίας και “ενθουσιασμένος που επιστρέφει” στη Μόστρα.

Η 75η Μόστρα θα πραγματοποιηθεί από τις 29 Αυγούστου έως τις 8 Σεπτεμβρίου. Το πλήρες πρόγραμμα του διεθνούς φεστιβάλ θα ανακοινωθεί την προσεχή εβδομάδα.

Τον Απρίλιο, οι διοργανωτές ανακοίνωσαν την απόφασή τους κατά τη διάρκεια του φετινού φεστιβάλ να τιμηθεί ο 75χρονος καναδός σκηνοθέτης Ντέιβιντ Κρόνενμπεργκ με έναν Χρυσό Λέοντα για το σύνολο της καριέρας του.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

