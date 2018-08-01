Αιγυπτιακό στρατοδικείο επέβαλε ποινή 3ετούς φυλάκισης σε ποιητή



Αιγυπτιακό στρατοδικείο επέβαλε την Τρίτη ποινή τριετούς φυλάκισης σε έναν ποιητή που κρίθηκε ένοχος της κατηγορίας για διασπορά ψευδών ειδήσεων και δυσφήμιση των ενόπλων δυνάμεων, διότι έγραψε ένα σατιρικό ποίημα που επέκρινε την κυβέρνηση και τον στρατό, το οποίο κατόπιν πήρε μεγάλη δημοσιότητα, γνωστοποίησε ο συνήγορός του.

Ειδικοί απεσταλμένοι του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα τόνισαν προ ημερών πως τους θορύβησε η σύλληψη του Γκαλάλ Ελ Μπεχάιρι και προέτρεψαν τις αρχές να τον απαλλάξουν από τις κατηγορίες και να τον αποφυλακίσουν.

Ο Μπεχάιρι έγραψε το ποίημα “Μπαλάχα”, το οποίο μελοποιήθηκε, με ένα βίντεο του τραγουδιού που μεταφορτώθηκε στην πλατφόρμα YouTube να προσελκύει 4,1 εκατομμύρια θεάσεις τους τελευταίους μήνες. Ο τίτλος του τραγουδιού παραπέμπει στον κεντρικό χαρακτήρα μιας κωμωδίας για ένα πρόσωπο που έχει παραισθήσεις και είναι ακριβώς η λέξη που χρησιμοποιούν ως παρωνύμιό του πολλοί επικριτές του προέδρου Άμπντελ Φάταχ αλ Σίσι.

Οι κατηγορίες σε βάρος του Μπεχάιρι αφορούσαν τον τίτλο μιας ανθολογίας ποιημάτων του, που έπαιζε με μια έκφραση που χρησιμοποιείται όταν κανείς αναφέρεται στον στρατό. Ο Σίσι ήταν επικεφαλής των ένοπλων δυνάμεων κι ανέτρεψε με πραξικόπημα τον ισλαμιστή πρώην πρόεδρο Μοχάμεντ Μούρσι, πριν εκλεγεί πρόεδρος το 2014.

Ο Σίσι έχει εξαπολύσει μια εκστρατεία καταστολής που οι επικριτές του λένε ότι δεν έχει προηγούμενο στην Αίγυπτο. Χιλιάδες πολιτικοί αντίπαλοι της κυβέρνησής του, ισλαμιστές, φιλελεύθεροι, αριστεροί και άλλοι, έχουν οδηγηθεί στις φυλακές. Η κυβέρνηση αντιτείνει ότι τα μέτρα που λαμβάνει είναι απαραίτητα για την προστασία της εθνικής ασφάλειας.

Εκατοντάδες ειδησεογραφικοί ιστότοποι και ιστολόγια στην Αίγυπτο έχουν μπλοκαριστεί τους τελευταίους μήνες και πάνω από δέκα άνθρωποι έχουν συλληφθεί και προσαχθεί σε δίκες για διασπορά ψευδών ειδήσεων. Πολλοί από αυτούς είναι δημοσιογράφοι ή επικριτές της κυβέρνησης.

Η κυβέρνηση του Σίσι λέει ότι η πάταξη της διασποράς ψευδών ειδήσεων είναι επίσης απαραίτητη για την υπεράσπιση της εθνικής ασφάλειας.

Στον Μπεχάιρι, ο οποίος συνελήφθη στο αεροδρόμιο του Καΐρου τον Μάρτιο, επιβλήθηκε ακόμη πρόστιμο 10.000 αιγυπτιακών λιρών από το στρατοδικείο, σύμφωνα με τον δικηγόρο του Μοχτάρ Μουνίρ.

“Μας έχει θορυβήσει η σύλληψη και η καταγγελθείσα κακομεταχείριση του κ. Ελ Μπεχάιρι, η οποία μοιάζει να συνδέεται αποκλειστικά με την ειρηνική άσκηση του δικαιώματός του στην ελευθερία της καλλιτεχνικής δημιουργίας και στη δημιουργικότητα”, ανέφερε μια επιτροπή έξι εμπειρογνωμόνων σε αναφορά της που υποβλήθηκε στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ στη Γενεύη. “Μας ανησυχεί βαθύτατα η καταγγελθείσα ποινικοποίηση της νόμιμης άσκησης του δικαιώματος στην καλλιτεχνική δημιουργία μέσω της απαγγελίας ενός φάσματος αμφισβητούμενων κατηγοριών”, πρόσθεσε η επιτροπή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ