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20.08.2018 10:59

Συγκλονιστικές αποκαλύψεις για τον Άκη Σακελλαρίου: Είχε μεταφερθεί λιπόθυμος στο νοσοκομείο (Video)

20.08.2018 10:59
Συγκλονιστικές αποκαλύψεις για τον Άκη Σακελλαρίου: Είχε μεταφερθεί λιπόθυμος στο νοσοκομείο (Video) - Media

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Ο Άκης Σακελλαρίου αφήνει πίσω του τη σοβαρή περιπέτεια που πέρασε με την υγεία του, έχοντας προσβληθεί από τη νόσο των Λεγεωνάριων και επιστρέφει την καθημερινότητά του.

Τα ευχάριστα νέα ανακοίνωσε ο ίδιος δημοσιεύοντας μια φωτογραφία μέσα από το νοσοκομείο.

Ο ηθοποιός νοσηλεύθηκε στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας της ΚΑΑ του ΓΝΑ Σωτηρία. Ο Στέλιος Μάινας μιλώντας στην εκπομπή Alpha Παντού έκανε συγκλονιστικές αποκαλύψεις σχετικά με την περιπέτεια που πέρασε αλλά και τις συνθήκες που εισήλθε στο νοσοκομείο:

«Ήταν δέκα μέρες σε τεχνητό κώμα. Όταν συνήλθε ήταν καταπονημένος. Τώρα είναι καλά, συνήλθε 100% και από όσο ξέρω σήμερα βγαίνει από το νοσοκομείο και πάει να ξεκουραστεί.Το καλοκαίρι εμείς συνήθως κάνουμε περιοδεία, παίζουμε σε κάθε πόλη μια μέρα και φεύγουμε.

Άρα θα πρέπει να είχε περάσει από πάρα πολλά ξενοδοχεία. Σε κάποιο από όλα αυτά τα καταλύματα… Ο Άκης Σακελλαρίου έπαιζε για αρκετές μέρες με πυρετό και είχε μια κατάπτωση. Ο ηθοποιός πεθαίνει λένε στο σανίδι. Ο Άκης έπεσε λιπόθυμος για να πάει στο νοσοκομείο, δεν πήγαινε. Έπεσε λιπόθυμος, κατά πάσα πιθανότητα στο νοσοκομείο».

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