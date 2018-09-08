Βραβείο για τον Λάνθιμο στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Βενετίας

Τον Χρυσό Λέοντα καλύτερης ταινίας κέρδισε το «Roma» του Αλφόνσο Κουαρόν στο 75ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας.

«Αυτό το βραβείο έχει μεγάλη σημασία για μένα. Ευχαριστώ την επιτροπή, τους συνεργάτες μου και όσους με εμπιστεύτηκαν για να κάνω αυτήν την τόσο προσωπική ταινία και να την παρουσιάσω στον κόσμο» δήλωσε ο Μεξικανός σκηνοθέτης παραλαμβάνοντας το βραβείο. Ο Κουαρόν ευχαρίστησε ιδιαίτερα όλους τους Μεξικανούς συντελεστές της ταινίας και τις ηθοποιούς του «που ενσάρκωσαν τις γυναίκες που με μεγάλωσαν». Όπως είπε, σήμερα είναι τα γενέθλια της νταντάς του, στην ιστορία της οποίας στηρίχτηκε η ταινία και της αφιέρωσε το βραβείο, δηλώνοντας «την αγάπη του σ’ εκείνη, στην οικογένειά του και στην πατρίδα του, το Μεξικό».

Το «The Favourite», η νέα ταινία εποχής του Γιώργου Λάνθιμου κέρδισε τον Αργυρό Λέοντα -το Μεγάλο Βραβείο της Επιτροπής. Ο Έλληνας σκηνοθέτης ευχαρίστησε τους συνεργάτες του, ιδιαίτερα τις τρεις απίθανες γυναίκες που πρωταγωνιστούν στην ταινία του, Ολίβια Κόλμαν, Έμα Στόουν και Ρέιτσελ Βάις.

Αυτή ήταν η δεύτερη φορά που ο Γιώργος Λάνθιμος έφυγε με βραβείο από τη Βενετία, καθώς το 2011 οι «Άλπεις» είχαν κερδίσει το Βραβείο Σεναρίου. Στη συνέντευξη Τύπου του Φεστιβάλ Βενετίας ο Γιώργος Λάνθιμος είχε δηλώσει για το «The Favourite»: «Η ταινία εστιάζει σε τρεις γυναίκες που είναι ολοκληρωμένοι άνθρωποι, ενώ η αντρική ματιά στο σινεμά βλέπει τις γυναίκες ως συζύγους, γκόμενες, αντικείμενα του πόθου. Εμείς πλάσαμε πολυδιάστατες, υπέροχες, εφιαλτικές γυναίκες. Σύνθετες, όπως κάθε άνθρωπος».

Ωστόσο, αυτή δεν ήταν η μόνη διάκριση που απέσπασε η ταινία του Γιώργου Λάνθιμου στην 75η Μόστρα, καθώς η Ολίβια Κόλμαν κέρδισε το Βραβείο Καλύτερης Γυναικείας Ερμηνείας της διοργάνωσης. «Είμαι υπερβολικά συναισθηματική» παραδέχτηκε η ηθοποιός ευχαριστώντας την Έμα Στόουν, τη Ρέιτσελ Βάις και ειδικά τον Γιώργο Λάνθιμο που της έδωσε τον ρόλο που τόσο αγάπησε. «Λάτρεψα κάθε δευτερόλεπτο αυτής της συνεργασίας» είπε η Κόλμαν και στη συνέχεια δήλωσε, στα ιταλικά, τον έρωτά της για τη Βενετία και ευχαρίστησε την πόλη που αγάπησε την ταινία.

Το Βραβείο Καλύτερης Ανδρικής Ερμηνείας απέσπασε ο Γουίλεμ Νταφόε για τη συμμετοχή του στην ταινία «At Eternity’s Gate» του Τζούλιαν Σνάμπελ. «Στην ταινία μας, ο Βίνσεντ Βαν Γκογκ λέει, είμαι οι πίνακές μου. Ο Τζούλιαν Σνάμπελ είναι αυτή η ταινία» σημείωσε ο ηθοποιός ευχαριστώντας το κοινό για τη ζεστή υποδοχή της ταινίας, τους συνεργάτες του εντός κι εκτός οθόνης και την Ιταλίδα σύζυγό του.

Το Αργυρό Λιοντάρι Σκηνοθεσίας κέρδισε ο πολυβραβευμένος Ζακ Οντιάρ για την κινηματογραφική μεταφορά του ανατρεπτικού «γουέστερν» μυθιστορήματος «The Sisters Brothers», ενώ το Βραβείο Καλύτερου Σεναρίου πήραν οι Τζόελ και Ίθαν Κοέν για το «The Ballad of Buster Scruggs».

Τα βραβεία του επίσημου Διαγωνιστικού επέλεξε η κριτική επιτροπή με πρόεδρο τον Γκιγιέρμο ντελ Τόρο και μέλη τους Σίλβια Τσανγκ, Τρίνε Ντίρχολμ, Νικόλ Γκαρσιά, Πάολο Τζενοβέζε, Μαλγκορζάτα Ζουμόφσκα, Τάικα Γουαϊτίτι, Κριστόφ Βαλτς και Ναόμι Γουοτς.

Στο παράλληλο τμήμα του φεστιβάλ «Orizzonti», που συστήνει νέους δημιουργούς και φέτος είχε πρόεδρο την Αθηνά Τσαγγάρη, μεγάλος νικητής ήταν η ταινία «Manta Ray» του Φούτιφονγκ Αρουνφενγκ από την Ταϊλάνδη.

Ακολουθούν αναλυτικά τα βραβεία του 75ου Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας:

Επίσημο διαγωνιστικό

Χρυσό Λιοντάρι: «Roma», Αλφόνσο Κουαρόν

Αργυρό Λιοντάρι-Μεγάλο Bραβείο της Eπιτροπής: «The Favourite» του Γιώργου Λάνθιμου

Αργυρό Λιοντάρι Σκηνοθεσίας: Ζακ Οντιάρ, «The Sisters Brothers»

Βραβείο Καλύτερου Σεναρίου: Τζόελ και Ιθαν Κοέν, «The Ballad of Buster Scruggs»

Βραβείο Καλύτερης Γυναικείας Ερμηνείας: Ολίβια Κόλμαν, «The Favourite» του Γιώργου Λάνθιμου

Βραβείο Καλύτερης Ανδρικής Ερμηνείας: Γουίλεμ Νταφόε, «At Eternity’s Gate» του Τζούλιαν Σνάμπελ

Ειδικό Βραβείο της Επιτροπής: «The Nightingale» της Τζένιφερ Κεντ

Βραβείο Μαρτσέλο Μαστρογιάνι για νεαρό ηθοποιό: Μπεϊκάλι Γκανάμπαρ, «The Nightingale»

Παράλληλα τμήματα

Βραβείο καλύτερης ταινίας του τμήματος Orizzonti: «Manta Ray», Φούτιφονγκ Άρουνφενγκ

Βραβείο σκηνοθεσίας ταινίας του τμήματος Orizzonti: Εμίρ Μπαϊγκαζίν, «Ozen»

Ειδικό βραβείο του τμήματος Orizzonti: «Anons», Μαχμούτ Φαζίλ Κοσκούν

Βραβείο καλύτερης γυναικείας ερμηνείας ταινίας του τμήματος Orizzonti: Νατάλια Κουντριασόβα, «The Man Who Surprised Everyone»

Βραβείο καλύτερης ανδρικής ερμηνείας ταινίας του τμήματος Orizzonti: Κάις Νασίφ, «Tel Aviv on Fire»

Βραβείο καλύτερου σεναρίου ταινίας του τμήματος Orizzonti: «Jinpa», Πέμα Τσέντεν

Βραβείο καλύτερης μικρού μήκους τμήματος Orizzonti: «Kado», Αντίτια Αχμάντ

Βραβείο καλύτερου VR φιλμ: «Spheres» της Ελίζα ΜακΝιτ, ΗΠΑ, Γαλλία

Βραβείο καλύτερης VR εμπειρίας: «Buddy Vr» του Τσακ Τσε, Νότια Κορέα

Καλύτερη VR Αφήγηση: «L’ Île des Morts» του Μπενζαμέν Νιέλ, Γαλλία

Καλύτερο ντοκιμαντέρ για το σινεμά στο τμήμα Venice Classics: «The Great Buster: A Celebration» του Πίτερ Μπογκντάνοβιτς

Καλύτερη αποκατεστημένη ταινία του Venice Classics: «Η Νύχτα του Σαν Λορέντζο» των Πάολο και Βιτόριο Ταβιάνι

Καλύτερη ταινία πρωτοεμφανιζόμενου σκηνοθέτη-Βραβείο Λουίτζι Ντε Λαουρέντις: «The Day I Lost my Shadow», Σουνταντέ Κααντάν, Συρία

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ