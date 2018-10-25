ΓΕΕΘΑ για την υπόθεση των Μητρετώδη και Κούκλατζη: Ουδείς έχει παραπεμφθεί στο Στρατοδικείο

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Το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ) με ανακοίνωση του γνωστοποίησε πως η διαδικασία της Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης, που αφορά στο περιστατικό στην περιοχή του Έβρου με τα δύο στελέχη του Στρατού Ξηράς, τον Άγγελο Μητρετώδη και Δημήτρη Κούκλατζη , είναι σε εξέλιξη και δεν έχει ολοκληρωθεί.
Επιπρόσθετα στην ανακοίνωση αναφέρεται πως ουδείς έχει παραπεμφθεί στο Στρατοδικείο.
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