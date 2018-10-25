search
ΔΕΥΤΕΡΑ 22.06.2026 12:35
search
MENU CLOSE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

25.10.2018 07:17

ΓΕΕΘΑ για την υπόθεση των Μητρετώδη και Κούκλατζη: Ουδείς έχει παραπεμφθεί στο Στρατοδικείο

25.10.2018 07:17
ΓΕΕΘΑ για την υπόθεση των Μητρετώδη και Κούκλατζη: Ουδείς έχει παραπεμφθεί στο Στρατοδικείο - Media

 

Το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ) με ανακοίνωση του γνωστοποίησε πως η διαδικασία της Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης, που αφορά στο περιστατικό στην περιοχή του Έβρου με τα δύο στελέχη του Στρατού Ξηράς, τον Άγγελο Μητρετώδη και Δημήτρη Κούκλατζη , είναι σε εξέλιξη και δεν έχει ολοκληρωθεί.

Επιπρόσθετα στην ανακοίνωση αναφέρεται πως ουδείς έχει παραπεμφθεί στο Στρατοδικείο.

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
portosalte_farantouris
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

«Αρπάχτηκαν» Φαραντούρης με Πορτοσάλτε για την ασφάλεια των τροφίμων και τα μεταλλαγμένα

kri new
ΚΟΣΜΟΣ

Πολιτική κρίση στη Βρετανία: Παραιτήθηκε ο Κιρ Στάρμερ – Εκλογές ζητάει ο Φάρατζ (video)

gsne424
ΕΛΛΑΔΑ

Στο Στρατοδικείο 12 γιατροί και νοσηλευτές για τον θάνατο του 27χρονου οπλίτη στο 424 Στρατιωτικό νοσοκομείο

lagokefalos
ΕΛΛΑΔΑ

Λαγοκέφαλοι: Εξετάζεται επιδότηση για την… εξολόθρευσή του

latinopoulou
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Οι συγκλίσεις της Λατινοπούλου με τη ΝΔ περισσότερες από τις αποκλίσεις

Δείτε όλες τις ειδήσεις
aktes mesogeiakes 2
TRAVEL

Οι Έλληνες εγκαταλείπουν τα νησιά μας; Όταν η Ιταλία, η Αλβανία και το Μαυροβούνιο γίνονται φθηνότεροι προορισμοί

lakis-lazopoulos-h
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Η «βόμβα» Λαζόπουλου πάγωσε το ΠΑΣΟΚ – Kαι προμηνύει αντιδράσεις

stamatopoulos_liagkas_fipster
LIFESTYLE

Σταματόπουλος για Λιάγκα: «Αυτό που έκανε είναι ό,τι πιο χυδαίο έχω δει τα τελευταία χρόνια σε live εκπομπή»

pagoto_lemoni2
CUCINA POVERA

Το πιο εύκολο παγωτό λεμόνι με 3 υλικά

xristidou
LIFESTYLE

Χρηστίδου για τη γιορτή του πατέρα: «Υπάρχουν πολλοί σπουδαίοι μπαμπάδες που κάνουν τον κόσμο καλύτερο!»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 22.06.2026 12:35
portosalte_farantouris
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

«Αρπάχτηκαν» Φαραντούρης με Πορτοσάλτε για την ασφάλεια των τροφίμων και τα μεταλλαγμένα

kri new
ΚΟΣΜΟΣ

Πολιτική κρίση στη Βρετανία: Παραιτήθηκε ο Κιρ Στάρμερ – Εκλογές ζητάει ο Φάρατζ (video)

gsne424
ΕΛΛΑΔΑ

Στο Στρατοδικείο 12 γιατροί και νοσηλευτές για τον θάνατο του 27χρονου οπλίτη στο 424 Στρατιωτικό νοσοκομείο

1 / 3