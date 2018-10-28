search
28.10.2018

ΥΠΕΞ για θάνατο ομογενή στην Αλβανία: Απαράδεκτο ότι η επιχείρηση έφτασε σε σημείο απώλειας ανθρώπινης ζωής

ΥΠΕΞ για θάνατο ομογενή στην Αλβανία: Απαράδεκτο ότι η επιχείρηση έφτασε σε σημείο απώλειας ανθρώπινης ζωής - Media

 

Την απόλυτη διαλεύκανση των συνθηκών ζητά από τις αλβανικές αρχές με ανακοίνωσή του το Ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών. Μάλιστα, χαρακτηρίζει απαράδεκτο το γεγονός ότι η επιχείρηση έφτασε σε σημείο απώλειας ανθρώπινης ζωής.

Η ανακοίνωση του ΥΠΕΞ

Οι ελληνικές αρχές, σε επαφή με τις αλβανικές, παρακολούθησαν στενά και από την πρώτη στιγμή την εξέλιξη επεισοδίου στο χωριό Βουλιαράτες Αλβανίας, όπου Έλληνας υπήκοος φέρεται να άνοιξε πυρ με όπλο καλάσνικοφ εναντίον οχήματος της αλβανικής αστυνομίας, η οποία και επιχείρησε τη σύλληψή του.

Πριν λίγο ενημερωθήκαμε επισήμως ότι σε ανταλλαγή πυροβολισμών με δυνάμεις της αλβανικής αστυνομίας, ο Κωνσταντίνος Κατσίφας έπεσε νεκρός.

Εκφράζουμε τη βαθειά λύπη μας για το θάνατο του Έλληνα ομογενή και τα συλλυπητήρια μας στην οικογένειά του.

Σε κάθε περίπτωση, είναι απαράδεκτο το γεγονός ότι η επιχείρηση έφτασε σε σημείο απώλειας ανθρώπινης ζωής.

Αναμένουμε από τις αλβανικές αρχές την απόλυτη διαλεύκανση των συνθηκών υπό τις οποίες έχασε τη ζωή του ο εν λόγω Έλληνας πολίτης και θα προβούμε στις απαραίτητες ενέργειες άμεσα.

