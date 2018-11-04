search
04.11.2018 08:09

Ξεκληρίστηκε 9μελής οικογένεια από τις πλημμύρες στην Σικελία

Δέκα άνθρωποι, εκ των οποίων μια 9μελής οικογένεια, έχασαν τη ζωή τους στην περιοχή του Παλέρμο στη Σικελία από τις πλημμύρες που προκλήθηκαν από την υπερχείλιση των ποταμών, ανακοίνωσε σήμερα η πυροσβεστική υπηρεσία.

Τα πτώματα των εννέα μελών της ίδιας οικογένειας, ανάμεσά τους παιδιά ηλικίας ενός έτους, 3 και 15 ετών, περισυνελέγησαν από το σπίτι τους στη Καστελντάτσια, στις όχθες ενός μικρού ποταμού, ενώ ένας άνδρας έχασε τη ζωή του την ώρα που οδηγούσε το αυτοκίνητό του. Επίσης αγνοείται η τύχη δύο ακόμη ανθρώπων στην περιοχή.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ 

