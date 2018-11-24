Σε εξειδικευμένο κέντρο νοσηλείας στη Γαλλία ζεύγος, που κατανάλωσε δηλητηριώδη μανιτάρια

Στη Γαλλία, με έξοδα της κυπριακής κυβέρνησης, μεταφέρθηκε ζεύγος, που νοσηλευόταν σε κρίσιμη κατάσταση στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας μετά από κατανάλωση δηλητηριωδών μανιταριών.

Το περιστατικό σημειώθηκε σε χωριό της επαρχίας Λευκωσίας, όταν ένας 76χρονος Ελληνοκύπριος μαζί με τη σύζυγό του από την Σρι Λάνκα, μάζεψαν μανιτάρια από την ύπαιθρο.

Εν συνεχεία τα μαγείρεψαν και τα έφαγαν για να μεταφερθούν ακολούθως σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο.

Το ζεύγος θα νοσηλευτεί σε εξειδικευμένο κέντρο στη Γαλλία.