search
ΔΕΥΤΕΡΑ 02.03.2026 12:34
search
MENU CLOSE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

24.11.2018 18:45

Σε εξειδικευμένο κέντρο νοσηλείας στη Γαλλία ζεύγος, που κατανάλωσε δηλητηριώδη μανιτάρια

24.11.2018 18:45
Παντρεύτηκε μια κόμπρα νομίζοντας ότι είναι η μετενσάρκωση της γυναίκας του (Video) - Media

 

Στη Γαλλία, με έξοδα της κυπριακής κυβέρνησης, μεταφέρθηκε ζεύγος, που νοσηλευόταν σε κρίσιμη κατάσταση στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας μετά από κατανάλωση δηλητηριωδών μανιταριών.

Το περιστατικό σημειώθηκε σε χωριό της επαρχίας Λευκωσίας, όταν ένας 76χρονος Ελληνοκύπριος μαζί με τη σύζυγό του από την Σρι Λάνκα, μάζεψαν μανιτάρια από την ύπαιθρο.

Εν συνεχεία τα μαγείρεψαν και τα έφαγαν για να μεταφερθούν ακολούθως σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο.

Το ζεύγος θα νοσηλευτεί σε εξειδικευμένο κέντρο στη Γαλλία.

 

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
kounoupi-new
ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Τα κουνούπια μας πίνουν το αίμα επί 1,8 εκατ. χρόνια και είναι από τις πιο θανατηφόρες απειλές

_GATES_ME_FRANTZES (1)
ADVERTORIAL

ΓάΤες με φΡάΝτΖες στο Red Jasper Cabaret Theatre – Πρεμιέρα: Πέμπτη 5 Μαρτίου

synhgoros new
ΕΛΛΑΔΑ

Συνήγορος του πολίτη: Εσπασε το φράγμα των 20.000 αναφορών, τι απασχολεί τους πολίτες

evi-vatidou-new
LIFESTYLE

Εύη Βατίδου για μνημόσυνο Αλέξη Κούγια: «Περίμενα να έχει περισσότερο κόσμο» (Video)

thyreos_cyber_visual_new
BUSINESS

Η ThreatScene και το EFA GROUP ιδρύουν τη THYREOS CYBER – Στρατηγική επένδυση στην αμυντική κυβερνοασφάλεια

Δείτε όλες τις ειδήσεις
karystianou-larisa
ΕΛΛΑΔΑ

Ρήξη Συλλόγου Τεμπών με Καρυστιανού: Γιατί δεν επιτράπηκε στη μητέρα της Μάρθης να μιλήσει στο Σύνταγμα, πού οδηγεί η κόντρα

oikonomia_2602_1920-1080_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η Ελλάδα των δύο ταχυτήτων - Το 2,8% κατέχει το 60% των καταθέσεων, το 42% δηλώνει οικονομική αδυναμία

routsi-karistianou1
ΕΛΛΑΔΑ

Πάνος Ρούτσι: «Παρακαλούσα τη Μαρία Καρυστιανού να μιλήσει», λέει τώρα - Η εκδοχή του για τον αποκλεισμό (Video)

Charles De Gaulle Faliro
ΚΟΣΜΟΣ

Οι Γάλλοι στέλνουν το αεροπλανοφόρο Charles de Gaulle στην ανατολική Μεσόγειο

uber
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Ταξί: Πόσα εκατ. ευρώ σε δημόσια έσοδα έχει φέρει η Uber στην Ελλάδα; Τι ισχυρίζεται μία μελέτη του ΙΟΒΕ

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 02.03.2026 12:33
kounoupi-new
ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Τα κουνούπια μας πίνουν το αίμα επί 1,8 εκατ. χρόνια και είναι από τις πιο θανατηφόρες απειλές

_GATES_ME_FRANTZES (1)
ADVERTORIAL

ΓάΤες με φΡάΝτΖες στο Red Jasper Cabaret Theatre – Πρεμιέρα: Πέμπτη 5 Μαρτίου

synhgoros new
ΕΛΛΑΔΑ

Συνήγορος του πολίτη: Εσπασε το φράγμα των 20.000 αναφορών, τι απασχολεί τους πολίτες

1 / 3