Νίκος Ταχιάος: Χυδαία επίθεση με βρισιές στον Γιάννη Μυλόπουλο on air (Audio)

Χυδαία επίθεση εναντίον του προέδρου της Αττικό Μετρό Γιάννη Μυλόπουλου, εξαπέλυσε ο υποψήφιος δήμαρχος Θεσσαλονίκης, με τη στήριξη της ΝΔ, Νίκος Ταχιάος, στον «αέρα» εκπομπής στο «Ράδιο Θεσσαλονίκη 94,5» το μεσημέρι της Πέμπτης.
Κατά τη διάρκεια της εκπομπής ο υποψήφιος δήμαρχος Θεσσαλονίκης ήρθε σε αντιπαράθεση με τον Γιάννη Μυλόπουλο, ο οποίος αναφέρθηκε μεταξύ άλλων και στις ευθύνες του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης για το «πάγωμα» των έργων του Μετρό.
Μάλιστα ο πρόεδρος της Αττικό Μετρό, όταν «άναψε» η συζήτηση επέλεξε να αποχωρήσει λέγοντας ότι δεν θα εμπλακεί σε πολιτική αντιπαράθεση τονίζοντας ότι η «κατασκευή και η ολοκλήρωση του Μετρό ενώνει όλη τη Θεσσαλονίκη».
Ωστόσο, όταν έκλεισε το τηλέφωνο και ενώ ο Ν. Ταχιάος ήταν ακόμη στον αέρα ακούστηκε να βρίζει χυδαία τον Γ. Μυλόπουλο.
«Γάμησέ τον μαλάκα», ακούστηκε να λέει στον αέρα ο υποψήφιος δήμαρχος της ΝΔ.
Ακούστε το απόσπασμα από το 9:00
