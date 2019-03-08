search
ΠΕΜΠΤΗ 25.09.2025 15:54
search
MENU CLOSE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

08.03.2019 07:20

Νίκος Ταχιάος: Χυδαία επίθεση με βρισιές στον Γιάννη Μυλόπουλο on air (Audio)

08.03.2019 07:20
Νίκος Ταχιάος: Χυδαία επίθεση με βρισιές στον Γιάννη Μυλόπουλο on air (Audio) - Media

 

Χυδαία επίθεση εναντίον του προέδρου της Αττικό Μετρό Γιάννη Μυλόπουλου, εξαπέλυσε ο υποψήφιος δήμαρχος Θεσσαλονίκης, με τη στήριξη της ΝΔ, Νίκος Ταχιάος, στον «αέρα» εκπομπής στο «Ράδιο Θεσσαλονίκη 94,5» το μεσημέρι της Πέμπτης.

Κατά τη διάρκεια της εκπομπής ο υποψήφιος δήμαρχος Θεσσαλονίκης ήρθε σε αντιπαράθεση με τον Γιάννη Μυλόπουλο, ο οποίος αναφέρθηκε μεταξύ άλλων και στις ευθύνες του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης για το «πάγωμα» των έργων του Μετρό.

Μάλιστα ο πρόεδρος της Αττικό Μετρό, όταν «άναψε» η συζήτηση επέλεξε να αποχωρήσει λέγοντας ότι δεν θα εμπλακεί σε πολιτική αντιπαράθεση τονίζοντας ότι η «κατασκευή και η ολοκλήρωση του Μετρό ενώνει όλη τη Θεσσαλονίκη».

Ωστόσο, όταν έκλεισε το τηλέφωνο και ενώ ο Ν. Ταχιάος ήταν ακόμη στον αέρα ακούστηκε να βρίζει χυδαία τον Γ. Μυλόπουλο. 

«Γάμησέ τον μαλάκα», ακούστηκε να λέει στον αέρα ο υποψήφιος δήμαρχος της ΝΔ. 

Ακούστε το απόσπασμα από το 9:00

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
pavlos-marinakis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης: Η Δικαιοσύνη θα κρίνει αν επαρκή το εξώδικο του Πάνου Ρούτσι

zelenski 776- new
ΚΟΣΜΟΣ

Ζελένσκι προς Ρωσία: «Τερματίστε τον πόλεμο ή βρείτε καταφύγια» – «Έχω την άδεια του Τραμπ» για επιθέσεις βαθιά στο ρωσικό έδαφος

tsoukalas pasok
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσουκαλάς: Η θέση του ΠΑΣΟΚ είναι με την κοινωνία, με όσους θέλουν να λάμψει η δικαιοσύνη και η αλήθεια

kairos_fthinoporo_2509_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Έρχεται φθινόπωρο διαρκείας από το Σάββατο – Καταιγίδες και πτώση της θερμοκρασίας έως και 8 βαθμούς (videos)

viasmos
ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Στη φυλακή 52χρονος εκπαιδευτικός που διατηρούσε ερωτική σχέση με 14χρονη – Επιτέθηκε και στον πατέρα της

Δείτε όλες τις ειδήσεις
routsi
ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη - Στο έσχατο όριο κατάπτωσης: Ο δικηγόρος του Πλακιά προσβάλει τον Ρούτσι για το αίτημα εκταφής

sklavenitis new
BUSINESS

Ζητάει και τα ρέστα ο Σκλαβενίτης: «Δεν παρανομήσαμε, στρεφόμαστε κατά παντός υπευθύνου»

eleni-filini-new
LIFESTYLE

Ελένη Φιλίνη: «Εγώ πήρα 100.000 δραχμές και ο παραγωγός είχε βγάλει σε έναν χρόνο 30 εκατομμύρια»

kallisteia-new
LIFESTYLE

«Έκραξαν» τη Miss America για το μακιγιάζ της στα καλλιστεία - «Δεν θα αφήσω την αρνητικότητα να επισκιάσει τη νίκη μου» (Photos)

theodoros kourentzis 88- new
ΜΟΥΣΙΚΗ

Μέγαρο Μουσικής: Sold out μέσα σε μόλις 10 λεπτά τα εισιτήρια για τις συναυλίες του φημισμένου μαέστρου Θεόδωρου Κουρεντζή

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 25.09.2025 15:53
pavlos-marinakis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης: Η Δικαιοσύνη θα κρίνει αν επαρκή το εξώδικο του Πάνου Ρούτσι

zelenski 776- new
ΚΟΣΜΟΣ

Ζελένσκι προς Ρωσία: «Τερματίστε τον πόλεμο ή βρείτε καταφύγια» – «Έχω την άδεια του Τραμπ» για επιθέσεις βαθιά στο ρωσικό έδαφος

tsoukalas pasok
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσουκαλάς: Η θέση του ΠΑΣΟΚ είναι με την κοινωνία, με όσους θέλουν να λάμψει η δικαιοσύνη και η αλήθεια

1 / 3