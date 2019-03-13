Κυρίτσης: Δεν θυμάμαι κανείς να έχει σκοτωθεί από μολότοφ

«Όσο θυμάμαι στα 30 χρόνια που ήμουν δημοσιογράφος δεν έχει σκοτωθεί ποτέ κανείς από μολότοφ» δήλωσε στην ΕΡΤ ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργος Κυρίτσης σχολιάζοντας το νέο Ποινικό Κώδικα που τέθηκε σε διαβούλευση και προβλέπει μειώσεις ποινών τόσο για τη σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, όσο και για την κατασκευή και κατοχή μολότοφ.

«Δεν ξέρω αν οι μολότοφ πρέπει να είναι κακούργημα ή πλημμέλημα, πάντως τουλάχιστον στα 30 και χρόνια που ήμουν δημοσιογράφος δεν θυμάμαι να έχει κανείς σκοτωθεί από μολότοφ ή από κάτι αντίστοιχο« είπε χαρακτηριστικά και συνέχισε:

«Ευτυχώς στις συγκρούσεις στο δρόμο, τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια δεν υπήρχαν τέτοιου είδους τραγικά περιστατικά. Αντιθέτως υπήρχαν περιστατικά πολύ σοβαρών τραυματισμών όπως του συναδέλφου μας του Μανώλη Κυπραίου ο οποίος έχασε την ακοή του από επίθεση της αστυνομίας. Αυτά πρέπει να θεραπεύσουμε παρά τα ζητήματα των μολότοφ» καταλήγει.

Η αντίδραση της Νέας Δημοκρατίας δεν άργησε να έρθει μετά την τοποθέτηση του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ.

Σε σχετική ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου του κόμματος αναφέρεται: «Υπάρχει, άραγε, όριο στο θράσος των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ; Προφανώς όχι. Το μόνο που απομένει στον κ. Κυρίτση είναι να πει στις οικογένειες των θυμάτων της Marfin ότι οι άνθρωποί τους πέθαναν από βραχυκύκλωμα. Μόνο ντροπή».