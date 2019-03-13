search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 09.01.2026 15:21
search
MENU CLOSE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

13.03.2019 12:58

Κυρίτσης: Δεν θυμάμαι κανείς να έχει σκοτωθεί από μολότοφ

13.03.2019 12:58
Κυρίτσης: Δεν θυμάμαι κανείς να έχει σκοτωθεί από μολότοφ - Media

 

«Όσο θυμάμαι στα 30 χρόνια που ήμουν δημοσιογράφος δεν έχει σκοτωθεί ποτέ κανείς από μολότοφ» δήλωσε στην ΕΡΤ ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργος Κυρίτσης σχολιάζοντας το νέο Ποινικό Κώδικα που τέθηκε σε διαβούλευση και προβλέπει μειώσεις ποινών τόσο για τη σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, όσο και για την κατασκευή και κατοχή μολότοφ.

«Δεν ξέρω αν οι μολότοφ πρέπει να είναι κακούργημα ή πλημμέλημα, πάντως τουλάχιστον στα 30 και χρόνια που ήμουν δημοσιογράφος δεν θυμάμαι να έχει κανείς σκοτωθεί από μολότοφ ή από κάτι αντίστοιχο« είπε χαρακτηριστικά και συνέχισε:

«Ευτυχώς στις συγκρούσεις στο δρόμο, τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια δεν υπήρχαν τέτοιου είδους τραγικά περιστατικά. Αντιθέτως υπήρχαν περιστατικά πολύ σοβαρών τραυματισμών όπως του συναδέλφου μας του Μανώλη Κυπραίου ο οποίος έχασε την ακοή του από επίθεση της αστυνομίας. Αυτά πρέπει να θεραπεύσουμε παρά τα ζητήματα των μολότοφ» καταλήγει.

Η αντίδραση της Νέας Δημοκρατίας δεν άργησε να έρθει μετά την τοποθέτηση του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ.

Σε σχετική ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου του κόμματος αναφέρεται: «Υπάρχει, άραγε, όριο στο θράσος των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ; Προφανώς όχι. Το μόνο που απομένει στον κ. Κυρίτση είναι να πει στις οικογένειες των θυμάτων της Marfin ότι οι άνθρωποί τους πέθαναν από βραχυκύκλωμα. Μόνο ντροπή».

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
serres-anilikos
ΕΛΛΑΔΑ

Σέρρες: Στον ανακριτή ο 16χρονος που ξυλοκόπησε μέχρι θανάτου 17χρονο – Κόσμος έξω από τα δικαστήρια ζητά δικαιοσύνη

aipnia 99- new
ΥΓΕΙΑ

Έχεις αϋπνίες; Τι να μην τρως ποτέ το βράδυ

TAYLOR MADE N°4_KV-1
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η DS Automobiles αποκαλύπτει το «Taylor made N°4 Concept» στο Σαλόνι Αυτοκινήτου των Βρυξελλών

krotos-1
ADVERTORIAL

(κρότος) του Σπύρου Αναστασίνη στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης από 16 Ιανουαρίου 2026

tiletheasi_0909_1460-820_new
MEDIA

Ισοπαλία τηλεθέασης το 2025 μεταξύ Mega και Alpha

Δείτε όλες τις ειδήσεις
mimis androulakis 554- new
PODCASTS

Podcast - Μίμης Ανδρουλάκης: «Ο Τραμπ άνοιξε την πόρτα του τρελάδικου»

apotefrotirio ritswna
ΕΛΛΑΔΑ

Αποτεφρωτήριο Ριτσώνας: 6 χρόνια λειτουργίας - Οι επώνυμοι που προτίμησαν καύση πριν από τον Γιώργο Παπαδάκη

Gwyneth-paltrow-new
LIFESTYLE

Γκουίνεθ Πάλτροου: Αποκαλύπτει ότι η αρνητική δημοσιότητα για το διαζύγιο από τον Κρις Μάρτιν της στοίχισαν έναν σημαντικό ρόλο

liagkas-new
LIFESTYLE

Στο νοσοκομείο ο Γιώργος Λιάγκας: «Νομίζω αποφύγαμε τα πολύ χειρότερα»

karystianou 661- new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Πρώην υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ υπέρ Καρυστιανού  

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 09.01.2026 15:15
serres-anilikos
ΕΛΛΑΔΑ

Σέρρες: Στον ανακριτή ο 16χρονος που ξυλοκόπησε μέχρι θανάτου 17χρονο – Κόσμος έξω από τα δικαστήρια ζητά δικαιοσύνη

aipnia 99- new
ΥΓΕΙΑ

Έχεις αϋπνίες; Τι να μην τρως ποτέ το βράδυ

TAYLOR MADE N°4_KV-1
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η DS Automobiles αποκαλύπτει το «Taylor made N°4 Concept» στο Σαλόνι Αυτοκινήτου των Βρυξελλών

1 / 3