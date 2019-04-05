Παναγόπουλος: Μετά από 13 χρόνια δεν έχω ανάγκη να τοποθετηθώ από το πρωτοδικείο

«Είμαστε οριακά από άποψη χρόνου για την εκλογή διοίκησης. Θα το επιδιώξουμε όμως. Θα κάνουμε κι άλλη προσπάθεια για συνέδριο αλλά χωρίς ομιλίες. Μόνο με τις εκλογικές διαδικασίες», δήλωσε σε συνέντευξή του στο ραδιόφωνο του news247 ο Γιάννης Παναγόπουλος, αναφερόμενος στην ένταση με το ΠΑΜΕ.

Ακόμη, επισήμανε ότι το ΠΑΜΕ επιδιώκει το διορισμό διοίκησης από το πρωτοδικείο. «Η αντίληψή του είναι ότι τα συνδικάτα πρέπει να είναι μόνο κόκκινα. Μετά από 13 χρόνια εκλεγμένης πορείας δεν έχω ανάγκη να τοποθετηθώ από το πρωτοδικείο παρότι δέχομαι εισηγήσεις. Δεν έχω άλλα ανθρώπινα περιθώρια», τόνισε και συμπλήρωσε ότι το ΠΑΜΕ λέει ότι δεν θα δέχεται ούτε τη διορισμένη διοίκηση. Μίλησε επίσης για κομματικό παροξυσμό.

«Όταν με αποκαλείς συνδικαλιστική μαφία μου δίνεις την άνεση να πω υπαινικτικά ότι είσαι κομματική κάζα νόστρα και καμόρα», ανέφερε. «Χθες 450-500 άνθρωποι ήταν σε κατάσταση πανικού. Θα εκπλαγείτε όταν δείτε όλο το υλικό από τις κάμερες. Ο εισαγγελέας διέταξε κράτηση με τη διαδικασία του αυτοφώρου και κάποιοι αδιαφόρησαν», πρόσθεσε.

Για τις καταγγελίες του ΠΑΜΕ για τους συνέδρους-εργοδότες, ειπε ότι «οι σύνεδροι σε ποσοστό 98% είναι οι σύνεδροι που ήταν και στο προηγούμενο συνέδριο. Τότε δεν είπαν τίποτα. Κάθε ένσταση είναι δεκτή αλλά το συνέδριο αποφασίζει. Το ΠΑΜΕ έχει προσφύγει παντού και έχει χάσει όλα τα δικαστήρια».