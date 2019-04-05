search
ΤΡΙΤΗ 18.11.2025 03:06
search
MENU CLOSE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

05.04.2019 12:44

Παναγόπουλος: Μετά από 13 χρόνια δεν έχω ανάγκη να τοποθετηθώ από το πρωτοδικείο

05.04.2019 12:44
Παναγόπουλος: Μετά από 13 χρόνια δεν έχω ανάγκη να τοποθετηθώ από το πρωτοδικείο - Media

 

«Είμαστε οριακά από άποψη χρόνου για την εκλογή διοίκησης. Θα το επιδιώξουμε όμως. Θα κάνουμε κι άλλη προσπάθεια για συνέδριο αλλά χωρίς ομιλίες. Μόνο με τις εκλογικές διαδικασίες», δήλωσε σε συνέντευξή του στο ραδιόφωνο του news247 ο Γιάννης Παναγόπουλος, αναφερόμενος στην ένταση με το ΠΑΜΕ.

Ακόμη, επισήμανε ότι το ΠΑΜΕ επιδιώκει το διορισμό διοίκησης από το πρωτοδικείο. «Η αντίληψή του είναι ότι τα συνδικάτα πρέπει να είναι μόνο κόκκινα. Μετά από 13 χρόνια εκλεγμένης πορείας δεν έχω ανάγκη να τοποθετηθώ από το πρωτοδικείο παρότι δέχομαι εισηγήσεις. Δεν έχω άλλα ανθρώπινα περιθώρια», τόνισε και συμπλήρωσε ότι το ΠΑΜΕ λέει ότι δεν θα δέχεται ούτε τη διορισμένη διοίκηση. Μίλησε επίσης για κομματικό παροξυσμό.

«Όταν με αποκαλείς συνδικαλιστική μαφία μου δίνεις την άνεση να πω υπαινικτικά ότι είσαι κομματική κάζα νόστρα και καμόρα», ανέφερε. «Χθες 450-500 άνθρωποι ήταν σε κατάσταση πανικού. Θα εκπλαγείτε όταν δείτε όλο το υλικό από τις κάμερες. Ο εισαγγελέας διέταξε κράτηση με τη διαδικασία του αυτοφώρου και κάποιοι αδιαφόρησαν», πρόσθεσε.

Για τις καταγγελίες του ΠΑΜΕ για τους συνέδρους-εργοδότες, ειπε ότι «οι σύνεδροι σε ποσοστό 98% είναι οι σύνεδροι που ήταν και στο προηγούμενο συνέδριο. Τότε δεν είπαν τίποτα. Κάθε ένσταση είναι δεκτή αλλά το συνέδριο αποφασίζει. Το ΠΑΜΕ έχει προσφύγει παντού και έχει χάσει όλα τα δικαστήρια».

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
gaza_ereipia_1610_1920-1080_new
ΚΟΣΜΟΣ

«Ναι» από τον ΟΗΕ στην ανάπτυξη διεθνούς δύναμης στη Λωρίδα της Γάζας – Απορρίπτει την απόφαση η Χαμάς

seismos
ΕΛΛΑΔΑ

Λέκκας για σεισμό στη Σκύρο: Παρακολουθούμε το φαινόμενο, δεν μας ανησυχεί

agios-dimitrios-aporrimmatoforo-eksot
ΕΛΛΑΔΑ

Άγιος Δημήτριος: Άνοιξε η γη και… «κατάπιε» απορριμματοφόρο – Για ευθύνη της ΕΥΔΑΠ κάνει λόγο ο δήμαρχος

FEMA
ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Παραιτήθηκε ο επικεφαλής της FEMA μετά τις έντονες επικρίσεις για την αντιμετώπιση των φονικών πλημμυρών στο Τέξας

netaniaxou 9987- new
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Νετανιάχου καταδίκασε την επίθεση σε παλαιστινιακή κοινότητα στη Δυτική Όχθη – «Οι ταραχές υποκινούνται από μια χούφτα εξτρεμιστές»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
toyrnas-new
LIFESTYLE

Κώστας Τουρνάς: «Είχα πει στον Οικονομόπουλο ότι θα πεθάνει επιτυχημένος τραγουδιστής» (Video)

kafeneio-new
ΕΛΛΑΔΑ

«Σκοτώνουν» τα καφενεία και τα παντοπωλεία στα μικρά χωριά: Σάλος με το νέο ΦΕΚ για σεμινάρια υγιεινής και υποχρεωτικό POS  

bisbikou-gymnastiki
ΕΛΛΑΔΑ

Κύκλωμα με τις τηλεφωνικές απάτες: Ο προπονητής της αθλήτριας σε σοκ - «Ή έχει παρασυρθεί, ή έχει εξαπατηθεί»

syriopoulou
LIFESTYLE

Ευαγγελία Συριοπούλου: «Δεν κοιμάμαι το βράδυ, έχω πολύ μεγάλο άγχος και στεναχώρια»

laiki-agora
ΕΛΛΑΔΑ

Πειραιάς: Πουλούσαν πάνω από 150 κιλά ψάρια σε λαϊκές αγορές χωρίς κανέναν υγειονομικό έλεγχο

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 18.11.2025 01:41
gaza_ereipia_1610_1920-1080_new
ΚΟΣΜΟΣ

«Ναι» από τον ΟΗΕ στην ανάπτυξη διεθνούς δύναμης στη Λωρίδα της Γάζας – Απορρίπτει την απόφαση η Χαμάς

seismos
ΕΛΛΑΔΑ

Λέκκας για σεισμό στη Σκύρο: Παρακολουθούμε το φαινόμενο, δεν μας ανησυχεί

agios-dimitrios-aporrimmatoforo-eksot
ΕΛΛΑΔΑ

Άγιος Δημήτριος: Άνοιξε η γη και… «κατάπιε» απορριμματοφόρο – Για ευθύνη της ΕΥΔΑΠ κάνει λόγο ο δήμαρχος

1 / 3