13.04.2019 09:18

Φτέρνισμα: Γιατί φτερνιζόμαστε στον ήλιο; (Video)

Πόσο μακριά «εκτοξεύονται» τα μικρόβια κατά το φτέρνισμα ή τον βήχα - Media

 

Σίγουρα θα το έχετε πάθει κι εσείς. Βγαίνετε στον ήλιο κι αμέσως αρχίζετε να φτερνίζεται. Οι ειδικοί ονομάζουν αυτή η αντίδραση του οργανισμού “Autosomal Compelling Helio-Ophthalmic Outburst”. Αν δεν το προσέξατε ήδη, τα αρχικά του σχηματίζουν το… ACHOO! Δηλαδή το αντίστοιχο του δικούς μας “αψού” που ακούγεται όταν κάποιος φτερνίζεται!

Τι είναι το “φωτικό φτέρνισμα”

Αυτή η αντίδραση του οργανισμού είναι επίσης γνωστή ως “φωτικό φτέρνισμα” (photic sneeze), ενώ έχει αποδειχτεί ότι επηρεάζει το 17-35% του παγκόσμιου πληθυσμού.

Δεν είναι γνωστό το γιατί ακριβώς συμβαίνει αυτό, αλλά οι επιστήμονες υποστηρίζουν ότι θα μπορούσε να αφορά μια “διασταύρωση” οδών στον εγκέφαλο, μεταξύ του αντανακλαστικού τόξου της κόρης του ματιού στο φως και του αντανακλαστικού τόξου του φτερνίσματος.

Τα αντανακλαστικά αυτά μπορεί να ενεργοποιηθούν μόνο μετά την αρχική/πρώτη έκθεση στο φως, αλλά όχι όταν αυτή ξαναγίνει (δηλαδή δεν υπάρχει νέα διέγερση όταν το άτομο ξανακοιτάξει προς τον ήλιο).

Το ερέθισμα του φωτός στο αντανακλαστικό της κόρης του ματιού μεταδίδεται μέσω του οπτικού νεύρου, ενώ σε αυτήν τη διαδικασία εμπλέκεται και το οφθαλμοκινητικό νεύρο. Σύμφωνα με αυτή τη θεωρία, ένα έμμεσο ερέθισμα μεταδίδεται και στο οφθαλμικό τρίδυμο νεύρο. Αυτό προκαλεί το ρινικό ερεθισμό και κατ’ επέκταση το φτέρνισμα.

Πηγή: healtview.gr

