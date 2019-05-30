ΕΦ.ΣΥΝ: Απίστευτο bullying και τάσεις ρεβανσισμού στην ΕΡΤ

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Είναι πολλοί εκείνοι που υποστηρίζουν ότι η Νέα Δημοκρατία έχει ήδη έτοιμο το σχέδιό της για την ΕΡΤ. Δεν ξέρουμε αν ισχύει όντως (για το σχέδιο), δεν μας φαίνεται και απίθανο εδώ που τα λέμε, το σίγουρο όμως είναι πως έχουν καταλήξει στα πρόσωπα που θα διοικήσουν τη Δημόσια Ραδιοτηλεόραση, καθώς και σε εκείνους που θα πάρουν εκπομπές.
Από τη στήλη Press Cafe του Δ. Κανελλόπουλου στην ΕφΣυν με τον τίτλο «Η επέλαση της Δεξιάς στην ΕΡΤ»
Το είδαμε: zoornalistas.com
