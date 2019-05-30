search
ΠΕΜΠΤΗ 11.12.2025 09:44
30.05.2019 06:49

ΕΦ.ΣΥΝ: Απίστευτο bullying και τάσεις ρεβανσισμού στην ΕΡΤ

30.05.2019 06:49
H ΕΡΤ συμμετέχει στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Μείωσης Αποβλήτων - Media

 

Είναι πολλοί εκείνοι που υποστηρίζουν ότι η Νέα Δημοκρατία έχει ήδη έτοιμο το σχέδιό της για την ΕΡΤ. Δεν ξέρουμε αν ισχύει όντως (για το σχέδιο), δεν μας φαίνεται και απίθανο εδώ που τα λέμε, το σίγουρο όμως είναι πως έχουν καταλήξει στα πρόσωπα που θα διοικήσουν τη Δημόσια Ραδιοτηλεόραση, καθώς και σε εκείνους που θα πάρουν εκπομπές.

  • Το κακό είναι που δεν μπορείς εύκολα να υπερασπιστείς τη σημερινή ΕΡΤ, ώστε να στήσεις οχυρά απέναντι στη δεξιά λαίλαπα που έρχεται. Δεν θα μείνει πρόσωπο για πρόσωπο στην Αγία Παρασκευή, ετοιμάζεται σφαγή. Μόνο η εκπομπή της… Κατερίνας Ακριβοπούλου δεν θα πειραχτεί.
  •  «Εχει κάνει πολύ μεγάλη ζημιά η Ν.Δ. και το ΚΙΝ.ΑΛΛ. με το μίσος που έχουν σπείρει», μου έλεγε καλός συνάδελφος που γνωρίζει πρόσωπα και πράγματα. «Βρίσκουν στον δρόμο δημοσιογράφους, που παίρνουν θέση υπέρ ΣΥΡΙΖΑ ή είναι μετριοπαθείς, και βρίζουν. Ειδικά για την ΕΡΤ έχει αρχίσει και κυριαρχεί το κλίμα να κλείσει. Απίστευτο bullying και τάσεις ρεβανσισμού».
  • Ευκαιρία να θυμηθούμε κάποιες δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη από πέρυσι, σε ραδιόφωνα της Θεσσαλονίκης. «Την ΕΡΤ όπως είναι σήμερα να την ξεχάσουμε. Η χώρα χρειάζεται δημόσια τηλεόραση, αλλά όχι όργανο κυβερνητικής προπαγάνδας. Το τέλος υπέρ της ΕΡΤ θα μειωθεί στο μισό και θα προσαρμοστεί σε αυτόν τον προϋπολογισμό. Αν αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να λειτουργήσει με λιγότερο προσωπικό, θα λειτουργήσει με λιγότερο προσωπικό. Αυτό που γίνεται σήμερα στην ΕΡΤ είναι θλιβερό και απαράδεκτο». Δεν ξέρω αν ήταν δηλώσεις απλώς για να γίνουν και να ακουστούν ή αν ήταν δηλώσεις βάσει του σχεδίου που λέμε στην αρχή…
  •  Η ΕΡΤ, βέβαια, είναι πάντοτε ΕΡΤ, γι’ αυτό και την ερχόμενη Τρίτη 4 Ιουνίου έχει προγραμματίσει να δείξει, στις 12 το βράδυ, την ταινία «Αλπεις» του Γιώργου Λάνθιμου. Δύσκολο να τη βλέπαμε σε ιδιωτικό κανάλι. Τι δύσκολο δηλαδή, αδύνατον θα έλεγα…

Από τη στήλη Press Cafe του Δ. Κανελλόπουλου στην ΕφΣυν με τον τίτλο «Η επέλαση της Δεξιάς στην ΕΡΤ»

Το είδαμε: zoornalistas.com

