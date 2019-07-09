search
09.07.2019 15:55

Ντάιαν Κίτον: Δεν μπορώ να ελέγξω την εμμονή μου με το Instagram

09.07.2019 15:55
Ντάιαν Κίτον: Δεν μπορώ να ελέγξω την εμμονή μου με το Instagram

 

Στα τέσσερα χρόνια από τότε που η Ντάιαν Κίτον μπήκε στον κόσμο του Instagram, ανέπτυξε τη δική της αισθητική.

Η ηθοποιός τροφοδοτεί το λογαριασμό της κυρίως με ασπρόμαυρες φωτογραφίες από το παρελθόν της, με σκηνές από παλιές ταινίες και παλιούς ηθοποιούς, αλλά και διάφορα αντικείμενα που δίνουν το στίγμα της αισθητικής της.

Σε συνέντευξή της στην τηλεοπτική εκπομπή Entertainment Tonight η Κίτον μίλησε για το πώς επιλέγει τα όσα ανεβάσει στο Instagram και ομολόγησε ότι η εφαρμογή της έχει γίνει εμμονή καθώς οι ακόλουθοι της δείχνουν να ανταποκρίνονται θετικά σ’ αυτές.

«Μου έχει γίνει μία κακή συνήθεια… Συχνά δεν μπορώ να το ελέγξω» είπε και πρόσθεσε ότι πάντα παρακολουθεί τον αριθμό των ακολούθων της.

Αν και πλέον ο λογαριασμός της έχει φτάσει το ένα εκατομμύριο ακολούθους η ίδια λέει: «ποτέ δεν θα φτάσω την Ρις Γουίδερσπουν», η οποία έχει πάνω από 18 εκατ. «φόλουερς».

Σε ό,τι αφορά τη συνήθεια της να γράφει με κεφαλαίους χαρακτήρες τις λεζάντες των φωτογραφιών η ίδια είπε: «Σε πολλούς ανθρώπους δεν αρέσουν τα κεφαλαία. Υπάρχει κάποιος λόγος; Νομίζω ότι φαίνονται καλύτερα. Αυτός είναι ο λόγος που το κάνω».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

