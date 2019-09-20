Γκάλοπ στο FOX: Ο Τραμπ χάνει όποιον και να κατεβάσουν οι Δημοκρατικοί

Ήττα του Ντόναλντ Τραμπ από όλους τους βασικούς υποψηφίους των Δημοκρατικών, περιλαμβανομένων των Τζο Μπάιντεν, Μπέρνι Σάντερς και Ελίζαμπεθ Γουόρεν, δείχνει τελευταία δημοσκόπηση του Fox News για τις προεδρικές εκλογές του ερχόμενου έτους.

Η δημοσκόπηση που διενεργήθηκε από τις 15 έως τις 17 Σεπτεμβρίου για το κάποτε αγαπημένο δίκτυο του Ρεπουμπλικανού προέδρου έδειξε διψήφιο προβάδισμα του Τζο Μπάιντεν έναντι του Τραμπ (52% έναντι 38%), η δημοτικότητα του οποίου έχει πάρει την κατιούσα καθώς οι Αμερικανοί ανησυχούν για την πορεία της οικονομίας της χώρας.

Μάλιστα ο πρώην αντιπρόεδρος των ΗΠΑ αύξησε κατά δύο ποσοστιαίες μονάδες τη διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη δημοσκόπηση που είχε κάνει τον περασμένο Αύγουστο το Fox News.

Προβάδισμα έναντι του Τραμπ -48% έναντι 40%- έχει και ο γερουσιαστής του Βερμόντ, Μπέρνι Σάντερες, αλλά και η τρίτη βασική υποψήφια των Δημοκρατικών, Ελίζαμπεθ Γουόρεν (46% έναντι 40%).

Σε περίπτωση τέλος που ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος έβρισκε μπροστά του την Καμάλα Χάρις, η γερουσιαστής από την Καλιφόρνια θα επικρατούσε με 42% έναντι 40% αν γίνονταν τώρα οι εκλογές – ποσοστό, πάντως, που εμπίπτει εντός του περιθωρίου του στατιστικού λάθους.

Δεν είναι η πρώτη φορά που δημοσκόπηση του Fox News προμηνύει μπελάδες για τον Τραμπ, αφού μια άλλη σφυγμομέτρηση τον Αύγουστο έδειχνε ότι ο Πρόεδρος των ΗΠΑ θα χάσει απ’ όλους τους κορυφαίους υποψηφίους των Δημοκρατικών -κάτι που είχε προκαλέσει τότε την οργισμένη αντίδρασή του μέσω Twitter, όπου υποστήριζε ότι το δίκτυο «έκανε λάθος», προσθέτοντας απογοητευμένος «το Fox έχει αλλάξει»…