Η Ρένια Λουιζίδου αποκαλύπτει: Γι’ αυτό σταμάτησε «Το Σόι σου» (Video)

Ιδιαιτέρως αποκαλυπτική ήταν η Ρένια Λουιζίδου μιλώντας στη «Φωλιά των Κου Κου». Η ηθοποιός μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στη σειρά «Το σόι σου» που μετά από πέντε χρόνια επιτυχίας, κόπηκε.

«Ήταν μια σειρά που κράτησε 5 χρόνια. Δεν θα τέλειωνε και αυτό; Αν ήταν άλλα χρόνια, τα προηγούμενα της τηλεόρασης, θα σου έλεγα ότι είναι καλύτερα να τελειώνει κάτι πριν αρχίσει η φθορά του, να αφήσει τις καλύτερες αναμνήσεις. Η κρίση μας έκανε να βάλουμε πολύ νερό στο κρασί μας και να επαναπροσδιορίσουμε διάφορα πράγματα, του τύπου όταν μια δουλειά πάει δεν την διακόπτεις εύκολα. Μπορεί να είχαν δίκιο, να μας έσωσαν, να πήγαινε κατά διαβόλου από εδώ και πέρα και να χαλούσαμε και αυτό που είχαμε φτιάξει. Είχαμε και ζόρι πια με τα σενάρια, μετά από 5 χρόνια στο τι να γραφτεί κλπ. Μπορεί να φοβήθηκαν κι αυτό. Στο τελευταίο γύρισμα κλαίγαμε όλοι, δεν γινόταν αλλιώς» ανέφερε μεταξύ άλλων.

