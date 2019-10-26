search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21.11.2025 11:12
search
MENU CLOSE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

26.10.2019 14:44

Επανάληψη της σειράς «Το Σόι σου» στις κορυφαίες τηλεθεάσεις της σεζόν 2018-19 (Πίνακες)

26.10.2019 14:44
Επανάληψη της σειράς «Το Σόι σου» στις κορυφαίες τηλεθεάσεις της σεζόν 2018-19 (Πίνακες) - Media

 

Η The Nielsen Company, παγκόσμιος ηγέτης στην έρευνα αγοράς, δραστηριοποιείται σε περισσότερες από 100 χώρες, μελετώντας το τι βλέπουν και αγοράζουν οι καταναλωτές. Και η σημερινή, περίπλοκη αγορά των Μέσων ενημέρωσης, ξεκινά με την κατανόηση του κοινού στο οποίο απευθύνονται: ποιοι είναι, τι τους αρέσει και πώς αλληλεπιδρούν με το περιεχόμενο. Η Nielsen στοχεύει στη μέτρηση όλου του περιεχομένου (σ.σ. total audience measurement), μετρά την τηλεθέαση σε 37 χώρες του κόσμου και έχει εγκατεστημένους μετρητές τηλεθέασης σε πάνω από 90.000 νοικοκυριά.

Στην Ελλάδα, η εταιρεία ξεκίνησε την ηλεκτρονική μέτρηση τηλεθέασης ως AGB Hellas το 1988, πριν δηλαδή την έναρξη της ιδιωτικής τηλεόρασης. Από την αρχή η μεθοδολογία που χρησιμοποιεί είναι η ηλεκτρονική μέθοδος people meters, και μέχρι σήμερα έχει καταγράψει τις εξελίξεις στην ελληνική τηλεόραση (την είσοδο της ιδιωτικής τηλεόρασης, την έναρξη της κωδικοποιημένης μετάδοσης, την μετάβαση στην ψηφιακή κλπ.) λεπτό προς λεπτό, κάθε μέρα, για 365 μέρες το χρόνο.

Και, ως κάθε χρόνο… τέτοια εποχή, πάνω κάτω, η Nielsen παρουσιάζει τις κορυφαίες τηλεθεάσεις της σεζόν. Προσοχή, όχι της χρονιάς, αλλά της τηλεοπτικής σεζόν, ήτοι από τον Σεπτέμβριο του 2018 ως τον Σεπτέμβριο του 2019.

Ελλείψει, φέτος, Παγκοσμίου Κυπέλλου ή Euro, την πρωτοκαθεδρία δεν έλαβε κάποιο αθλητικό πρόγραμμα, ούτε καν ο τελικός του Champions League που δεν μπήκε καν στην πρώτη 20άδα. Δεν εκπλήσσει βέβαια ότι η Eurovision ήταν το κορυφαίο, από πλευράς τηλεθέασης, πρόγραμμα της σεζόν με, κατά μέσο όρο, 1.847.000 τηλεθεατές, τηλεθέαση 17,8% και τηλεμερίδιο (ήτοι, επί των ανοικτών δεκτών) 50,9%.

Από κοντά και τα reality, με κυρίαρχο το «Master Chef» του Star, αλλά και η ελληνική μυθοπλασία όπως το «Τατουάζ» του Alpha. Πολύ κάτω, φέτος, τα αθλητικά, πρώτο σχετικό πρόγραμμα ήταν η μετάδοση, από την ΕΡΤ, του Αρης – Ολυμπιακός τον Απρίλιο του ’19 που… πλασαρίστηκε στη 17η θέση.

Εξίσου εντυπωσιακό δε ότι ένα επεισόδιο της… «Μουρμούρας» και ένα από «Το σόι σου», αμφότερα του Alpha, μπήκαν στο top-20 αν και ήταν… σε επανάληψη.

Το Dailymedia.gr παρουσιάζει σήμερα τις κορυφαίες τηλεθεάσεις της σεζόν 2018-19, όλων των καναλιών και όλων των προγραμμάτων. Και θα συνεχιστούν τα… αφιερώματα με τις κορυφαίες τηλεθεάσεις, τόσο ανά είδος προγράμματος όσο και ανά κανάλι.

 

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
pv5-premiere-2b
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το αμιγώς ηλεκτρικό Kia PV5 αναδείχθηκε «International Van of the Year 2026» (photos)

mitsotakis_hislop_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η Μύκονος… παρεξηγήθηκε με μία φράση του Μητσοτάκη για τον τουρισμό της και ο δήμαρχος του ζητά να… ανακαλέσει

tautotitew new
ΕΛΛΑΔΑ

Νέες αστυνομικές ταυτότητες: «Ραντεβού την Άνοιξη και… βλέπουμε» – Τρέχουν στον Ωρωπό, στον Πόρο και την Βοιωτία όσοι βιάζονται

keratokonos
ΥΓΕΙΑ

Κερατόκωνος και Διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια: Νεότερες εξελίξεις στη διάγνωση και τη θεραπεία

Glenn-Close-new
ΣΙΝΕΜΑ

Κυκλοφόρησε το teaser του «The Hunger Games: Sunrise on the Reaping» – Αγνώριστη η Γκλεν Κλόουζ (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ALKOTEST NEW
ΕΛΛΑΔΑ

Διπλώματα οδήγησης: Φρένο στις ανανεώσεις άνω των 65 ετών, στοπ στην οδήγηση χωρίς αλκοτεστ και κράνος

gap andreas mineiko
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Με τον γιο του, Ανδρέα, στη γιορτή της Πολωνικής Ομογένειας ο Γιώργος Παπανδρέου

spyros-martikas
ΕΛΛΑΔΑ

«Είμαι σε απόγνωση» - Οι εκκλήσεις του Μαρτίκα στον αρχηγό του κυκλώματος να του επιστρέψουν τα χρήματά του

thanos-plevris
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ποια Μελόνι; Ο Πλεύρης θέλει να ανοίξει κέντρα επιστροφής μεταναστών στην Αφρική και συγκεκριμένα στη ... Λιβύη

merz-lula
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Μερτς προσέβαλε τη Βραζιλία και ο Λούλα του «τα έχωσε»: Το Βερολίνο δεν προσφέρει ούτε το 10% αυτής της ποιότητας

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21.11.2025 11:12
pv5-premiere-2b
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το αμιγώς ηλεκτρικό Kia PV5 αναδείχθηκε «International Van of the Year 2026» (photos)

mitsotakis_hislop_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η Μύκονος… παρεξηγήθηκε με μία φράση του Μητσοτάκη για τον τουρισμό της και ο δήμαρχος του ζητά να… ανακαλέσει

tautotitew new
ΕΛΛΑΔΑ

Νέες αστυνομικές ταυτότητες: «Ραντεβού την Άνοιξη και… βλέπουμε» – Τρέχουν στον Ωρωπό, στον Πόρο και την Βοιωτία όσοι βιάζονται

1 / 3