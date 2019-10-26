Επανάληψη της σειράς «Το Σόι σου» στις κορυφαίες τηλεθεάσεις της σεζόν 2018-19 (Πίνακες)

Η The Nielsen Company, παγκόσμιος ηγέτης στην έρευνα αγοράς, δραστηριοποιείται σε περισσότερες από 100 χώρες, μελετώντας το τι βλέπουν και αγοράζουν οι καταναλωτές. Και η σημερινή, περίπλοκη αγορά των Μέσων ενημέρωσης, ξεκινά με την κατανόηση του κοινού στο οποίο απευθύνονται: ποιοι είναι, τι τους αρέσει και πώς αλληλεπιδρούν με το περιεχόμενο. Η Nielsen στοχεύει στη μέτρηση όλου του περιεχομένου (σ.σ. total audience measurement), μετρά την τηλεθέαση σε 37 χώρες του κόσμου και έχει εγκατεστημένους μετρητές τηλεθέασης σε πάνω από 90.000 νοικοκυριά.

Στην Ελλάδα, η εταιρεία ξεκίνησε την ηλεκτρονική μέτρηση τηλεθέασης ως AGB Hellas το 1988, πριν δηλαδή την έναρξη της ιδιωτικής τηλεόρασης. Από την αρχή η μεθοδολογία που χρησιμοποιεί είναι η ηλεκτρονική μέθοδος people meters, και μέχρι σήμερα έχει καταγράψει τις εξελίξεις στην ελληνική τηλεόραση (την είσοδο της ιδιωτικής τηλεόρασης, την έναρξη της κωδικοποιημένης μετάδοσης, την μετάβαση στην ψηφιακή κλπ.) λεπτό προς λεπτό, κάθε μέρα, για 365 μέρες το χρόνο.

Και, ως κάθε χρόνο… τέτοια εποχή, πάνω κάτω, η Nielsen παρουσιάζει τις κορυφαίες τηλεθεάσεις της σεζόν. Προσοχή, όχι της χρονιάς, αλλά της τηλεοπτικής σεζόν, ήτοι από τον Σεπτέμβριο του 2018 ως τον Σεπτέμβριο του 2019.

Ελλείψει, φέτος, Παγκοσμίου Κυπέλλου ή Euro, την πρωτοκαθεδρία δεν έλαβε κάποιο αθλητικό πρόγραμμα, ούτε καν ο τελικός του Champions League που δεν μπήκε καν στην πρώτη 20άδα. Δεν εκπλήσσει βέβαια ότι η Eurovision ήταν το κορυφαίο, από πλευράς τηλεθέασης, πρόγραμμα της σεζόν με, κατά μέσο όρο, 1.847.000 τηλεθεατές, τηλεθέαση 17,8% και τηλεμερίδιο (ήτοι, επί των ανοικτών δεκτών) 50,9%.

Από κοντά και τα reality, με κυρίαρχο το «Master Chef» του Star, αλλά και η ελληνική μυθοπλασία όπως το «Τατουάζ» του Alpha. Πολύ κάτω, φέτος, τα αθλητικά, πρώτο σχετικό πρόγραμμα ήταν η μετάδοση, από την ΕΡΤ, του Αρης – Ολυμπιακός τον Απρίλιο του ’19 που… πλασαρίστηκε στη 17η θέση.

Εξίσου εντυπωσιακό δε ότι ένα επεισόδιο της… «Μουρμούρας» και ένα από «Το σόι σου», αμφότερα του Alpha, μπήκαν στο top-20 αν και ήταν… σε επανάληψη.

