search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15.05.2026 02:13
search
MENU CLOSE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

27.11.2019 21:03

Εντυπωσιακός ο απολογισμός του «Γηρυόνη», σύμφωνα με το meteo του Αστεροσκοπείου

27.11.2019 21:03
Εντυπωσιακός ο απολογισμός του «Γηρυόνη», σύμφωνα με το meteo του Αστεροσκοπείου - Media

 

Πολύ μεγάλα ύψη βροχής τόσο σε ηπειρωτικές όσο και σε νησιωτικές περιοχές της χώρας, πολλοί κεραυνοί και ισχυροί άνεμοι συνόδευσαν το οργανωμένο βαρομετρικό χαμηλό, το οποίο -συνοδευόμενο από μετωπικές επιφάνειες- κινήθηκε από την Ιταλία προς την Ελλάδα, προκαλώντας την καταστροφική κακοκαιρία «Γηρυόνης» από την Κυριακή έως τις πρώτες ώρες της Τετάρτης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία από τους μετεωρολογικούς σταθμούς του δικτύου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr, το μεγαλύτερο ολικό ύψος βροχής καταγράφηκε στον σταθμό των Αγίων Θεοδώρων Κορινθίας και ήταν 211 χιλιοστά. Ακολούθησαν Θάσος (186), Λήμνος (186), Αμόνι Κορινθίας (175), ‘Αγιος Παύλος-Κουτσούφλιανη (163), Σιμωνόπετρα Αγίου Όρους (161) και Έμπωνας Ρόδου (154 χιλιοστά).

Καταιγίδες με έντονη κεραυνική δραστηριότητα εκδηλώθηκαν κατά κύριο λόγο στην κεντρική και στη νότια χώρα. Το σύστημα ανίχνευσης κεραυνών «ΖΕΥΣ» του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών κατά το τριήμερο Κυριακής-Τρίτης κατέγραψε συνολικά 11.605 κεραυνούς, με τους 2.972 να πέφτουν στη θάλασσα και τους 8.633 στην ξηρά.

Ιδιαίτερα ενισχυμένοι άνεμοι έπνευσαν κυρίως τη Δευτέρα, οπότε καταγράφηκαν ριπές που ξεπέρασαν τα 100 χλμ/ώρα, με το ρεκόρ στην Αμοργό (111 χλμ/ώρα) και στη Φινοκαλιά Λασιθίου (101 χλμ/ώρα).

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
oie guterres 98- new
ΚΟΣΜΟΣ

Οι ΗΠΑ ανακοινώνουν 1,8 δισ. δολάρια επιπλέον στον ΟΗΕ για την ανθρωπιστική βοήθεια το 2026

cuba
ΚΟΣΜΟΣ

Στην Αβάνα αμερικανική αντιπροσωπεία με επικεφαλής τον διευθυντή της CIA

antigoni jalla
MEDIA

Eurovision 2026: Στον τελικό η Κύπρος με την Αντιγόνη – Ξεσήκωσε το κοινό με το εκρηκτικό «Jalla»

androulakis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανδρουλάκης: Ένας επικοινωνιακός μηχανισμός επιχειρεί να οργανώσει την εξόντωσή μου – Είμαι και ηθικός και νόμιμος (Video)

rubio china
ΚΟΣΜΟΣ

Στον Μάρκο Ρούμπιο απαγορεύεται η είσοδος στην Κίνα – Πώς το Πεκίνο βρήκε τρόπο να παρακάμψει τις κυρώσεις

Δείτε όλες τις ειδήσεις
drone-lefkada
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το drone «χωρίζει» Ελλάδα - Ουκρανία: Η δυσφορία για το Κιεβο και η μετατόπιση του Δένδια στη γραμμή Γεραπετριτη

kalxas0762347
ΚΑΛΧΑΣ

Το κύμα των επιπτώσεων και οι εκλογές, η Παγώνη για το Επικρατείας, κόβεται η Αναστασίου, η κόντρα ΠΑΣΟΚ με δημοσκόπους και η υποψηφιότητα Αργυριάδη  

mousse_avocando
CUCINA POVERA

Μους σοκολάτας με αβοκάντο και μέλι

kitchen_pixabay
ΥΓΕΙΑ

Ποια εργασία στο σπίτι προστατεύει από την άνοια;

komision-new
ΚΟΣΜΟΣ

Η ΕΕ απαγορεύει τις εισαγωγές κρέατος από τη Βραζιλία στην πρεμιέρα της συμφωνίας με τη Mercosur

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15.05.2026 01:54
oie guterres 98- new
ΚΟΣΜΟΣ

Οι ΗΠΑ ανακοινώνουν 1,8 δισ. δολάρια επιπλέον στον ΟΗΕ για την ανθρωπιστική βοήθεια το 2026

cuba
ΚΟΣΜΟΣ

Στην Αβάνα αμερικανική αντιπροσωπεία με επικεφαλής τον διευθυντή της CIA

antigoni jalla
MEDIA

Eurovision 2026: Στον τελικό η Κύπρος με την Αντιγόνη – Ξεσήκωσε το κοινό με το εκρηκτικό «Jalla»

1 / 3