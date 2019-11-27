Εντυπωσιακός ο απολογισμός του «Γηρυόνη», σύμφωνα με το meteo του Αστεροσκοπείου

Πολύ μεγάλα ύψη βροχής τόσο σε ηπειρωτικές όσο και σε νησιωτικές περιοχές της χώρας, πολλοί κεραυνοί και ισχυροί άνεμοι συνόδευσαν το οργανωμένο βαρομετρικό χαμηλό, το οποίο -συνοδευόμενο από μετωπικές επιφάνειες- κινήθηκε από την Ιταλία προς την Ελλάδα, προκαλώντας την καταστροφική κακοκαιρία «Γηρυόνης» από την Κυριακή έως τις πρώτες ώρες της Τετάρτης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία από τους μετεωρολογικούς σταθμούς του δικτύου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr, το μεγαλύτερο ολικό ύψος βροχής καταγράφηκε στον σταθμό των Αγίων Θεοδώρων Κορινθίας και ήταν 211 χιλιοστά. Ακολούθησαν Θάσος (186), Λήμνος (186), Αμόνι Κορινθίας (175), ‘Αγιος Παύλος-Κουτσούφλιανη (163), Σιμωνόπετρα Αγίου Όρους (161) και Έμπωνας Ρόδου (154 χιλιοστά).

Καταιγίδες με έντονη κεραυνική δραστηριότητα εκδηλώθηκαν κατά κύριο λόγο στην κεντρική και στη νότια χώρα. Το σύστημα ανίχνευσης κεραυνών «ΖΕΥΣ» του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών κατά το τριήμερο Κυριακής-Τρίτης κατέγραψε συνολικά 11.605 κεραυνούς, με τους 2.972 να πέφτουν στη θάλασσα και τους 8.633 στην ξηρά.

Ιδιαίτερα ενισχυμένοι άνεμοι έπνευσαν κυρίως τη Δευτέρα, οπότε καταγράφηκαν ριπές που ξεπέρασαν τα 100 χλμ/ώρα, με το ρεκόρ στην Αμοργό (111 χλμ/ώρα) και στη Φινοκαλιά Λασιθίου (101 χλμ/ώρα).