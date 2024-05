Βρετανία: Ως ανεξάρτητος υποψήφιος στις εκλογές ο πρώην ηγέτης των Εργατικών, Τζέρεμι Κόρμπιν

Παρότι το κόμμα του τον… απαρνήθηκε, ο πρώην ηγέτης των Εργατικών, Τζέρεμι Κόρμπιν, ανακοίνωσε ότι θα είναι ανεξάρτητος υποψήφιος στις εθνικές εκλογές της 4ης Ιουλίου στη Βρετανία.

Το Εργατικό Κόμμα, που προηγείται στις δημοσκοπήσεις του κυβερνώντος Συντηρητικού Κόμματος, και κατά πάσα πιθανότητα θα γίνει νέα κυβέρνηση στη Βρετανία, είχε αναστείλει την ιδιότητα μέλους του Κόρμπιν το 2020 έπειτα από έκθεση σχετικά με τον τρόπο χειρισμού καταγγελιών για αντισημιτισμό υπό την ηγεσία του.

Η κομματική ιδιότητα του Τζέρεμι Κόρμπιν ανεστάλη το 2020 επειδή υποστήριξε ότι οι καταγγελίες για αντισημιτισμό εντός του κόμματος κατά την περίοδο της ηγεσίας του «υπερτονίστηκαν δραματικά» για πολιτικούς λόγους. Στη συνέχεια, ωστόσο, αποκαταστάθηκε στο κόμμα, αν και ο Κιρ Στάρμερ δεν του επέτρεψε να ενταχθεί στην κοινοβουλευτική ομάδα των Εργατικών. Σήμερα θεωρείται ανεξάρτητος βουλευτής.

Ο Κόρμπιν ηγείτο των Εργατικών στις πιο πρόσφατες εκλογές το 2019 και κατέχει την έδρα του Βορείου Ίσλινγκτον από το 1983. Το όνομα του 74χρονου πολιτικού δεν περιελήφθη από τους αξιωματούχους των Εργατικών στον κατάλογο με τους υποψηφίους για την έδρα, πράγμα το οποίο το οδήγησε να αποφασίσει να κατέβει ως ανεξάρτητος.

I am standing as an independent candidate for the people of Islington North.



As your MP, I will continue to be an independent voice for equality, democracy and peace.



Please join our campaign at https://t.co/dRySocs48C. Let's prove that when we come together, we can win. pic.twitter.com/rkyf5yakod