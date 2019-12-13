Πυρκαγιά στο μοναδικό αεροπλανοφόρο της Ρωσίας «Ναύαρχος Κουζνετσόφ»

Φωτιά ξέσπασε, το πρωί της Πέμπτης, πάνω στο μοναδικό αεροπλανοφόρο, Ναύαρχος Κουζνέτσοφ, του ρωσικού Ναυτικού, καθώς πραγματοποιούνταν εργασίες συντήρησης του στο λιμάνι του Μπουρμάνσκ στην Αρκτική.

Σύμφωνα με τοπικά δημοσιεύματα, τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν στο ατύχημα. Τα δημοσιεύματα πρόσθεσαν ότι οχτώ άνθρωποι διασώθηκαν από τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και τους πυροσβέστες με έναν άνδρα να έχει δηλωθεί ως αγνοούμενος.

Η φωτιά ξέσπασε κατά τη διάρκεια εργασιών στην πρώτη μονάδα ισχύος και ένα πυκνό σύννεφο μαύρου καπνού εμφανίστηκε στο άνω κατάστρωμα, όπως μετέδωσε το ρωσικό ειδησεογραφικό πρακτορείο TASS επικαλούμενο τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης. Το καύσιμο πετρελαίου πήρε φωτιά και η προσπάθειες πυρόσβεσης εκτελούνται με την χρήση αφρού.

Οι αρχικές αναφορές αναφέρουν οτι η φωτιά ξεκίνησε από εργασίες συγκόλλησης στο διαμέρισμα του κινητήρα.

Αυτό το περιστατικό δεν είναι το πρώτο ατύχημα που συμβαίνει στο πλοίο κατά τη διάρκεια των υφιστάμενων εργασιών συντήρησης και επισκευής. Πέρυσι, το αεροπλανοφόρο τον Οκτώβριο 2018 είχε υποστεί ζημιές όταν είχε βυθιστεί η πλωτή δεξαμενή στην οποία βρισκόταν.