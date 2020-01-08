Μπότοξ: Σημαντικοί κίνδυνοι αν δεν το εφαρμόζει ειδικός γιατρός

Την επικινδυνότητα που ενέχουν οι αισθητικές επεμβάσεις (χορήγηση μπότοξ ή υαλουρονικού οξέος) όταν δε γίνονται από ειδικευμένους γιατρούς, τονίζει η επιστημονική κοινότητα των δερματοχειρουργών. Όπως ανέφερε ο Δερματολόγος – Αφροδισιολόγος κ. Τηλέμαχος Λ. Ανθόπουλος* κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου ενόψει του 3ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Δερματοχειρουργικής, Αισθητικής Δερματολογίας και Laser, οι κίνδυνοι μπορεί να αφορούν σε παραμορφώσεις έως και… τύφλωση.

Όπως σημειώθηκε στη συνέντευξη τύπου, σύμφωνα με το news247 όσοι επιδιώκουν τη βελτίωση της εικόνας τους μέσω τέτοιων επεμβάσεων θα πρέπει να είναι καλά ενημερωμένοι, να έχουν επίγνωση των προβλημάτων που θέλουν να διορθώσουν και φυσικά να έχουν «προσγειωμένες» προσδοκίες. Ακόμη βασικότερο όλων είναι η ορθή επιλογή του θεράποντος και του χώρου εφαρμογής με γνώμονα την ποιότητα και όχι την τιμή.

Τα μέλη του ΔΣ της Ελληνικής Δερματοχειρουργικής και Αφροδισιολογικής Εταιρείας

Ενέσεις μπότοξ σε κομμωτήρια, χώρους περιποίησης νυχιών, διάφορα ινστιτούτα αισθητικής χωρίς ειδικευμένους δερματολόγους, δεν επιτρέπεται να γίνονται. Ο ενδιαφερόμενος επίσης θα πρέπει να ζητά την ιατρική ταυτότητα και πιθανώς την ειδικότητα του θεράποντος.

Ακόμη είναι ιδιαίτερα σημαντικό τα προϊόντα που χρησιμοποιούνται να ανοίγονται μπροστά στον πελάτη ο οποίος θα πρέπει να είναι ενήμερος για τον τύπο, τη μάρκα και το μοντέλο των συσκευών.

«Ζούμε σε μία περίοδο στην οποία η απουσία ελεγκτικών μηχανισμών και η οικονομική κρίση έδωσε το δικαίωμα σε ‘τυχοδιώκτες’ να ασχοληθούν με την ιατρική αλλά και την ιατρική αισθητική». Με αυτή τη φράση ο Τηλέμαχος Ανθόπουλος, Δερματολόγος – Αφροδισιολόγος έδωσε το στίγμα του προβλήματος της πραγματοποίησης πράξεων αισθητικής ιατρικής, όπως η χορήγηση μπότοξ και υαλουρονικού οξέος, που συχνά συνοδεύεται από σοβαρές επιπλοκές στην υγεία των ασθενών.

Εκτός από το κακό αποτέλεσμα, μια επισφαλής διαδικασία μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα παραμορφώσεις, εγκαύματα, τυφλώσεις από υαλουρονικό που τοποθετήθηκε περιοφθαλμικά, ακόμη και εγκεφαλικό, ενώ έχει καταγραφεί διεθνώς και τουλάχιστον ένας θάνατος.

Ο κ. Ανθόπουλος απαρίθμησε τις προϋποθέσεις ορθής εφαρμογής υψηλού επίπεδου υπηρεσιών ιατρικής αισθητικής:

1.Κλινική εξέταση και αξιολόγηση του προβλήματος

2.Ενημέρωση και επιλογή θεραπευτικής αντιμετώπισης

3.Προσδοκίες ασθενούς και θεράποντος

4.Ιδιότητα θεράποντος (γιατρός – παραϊατρικά επαγγέλματα)

5.Εκπαίδευση / Πιστοποίηση

6.Ικανότητα

7.Πιστοποιημένα προϊόντα.( CE, ISO κ.α., χώρα προέλευσης) ( μποτοξ, υαλουρονικό, υδροξυαπατίτης, ενέσιμα νήματα, μεσοθεραπευτικά υλικά κ.α.)

8.Συσκευές. ( CE, ISO κ.α., χώρα προέλευσης, service)

9.Χώρος και συνθήκες εφαρμογής ( αντισηψία κ.α.)

10.Δεοντολογία

Το 3 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δερματοχειρουργικής, Αισθητικής Δερματολογίας θα πραγματοποιηθεί υπό την αιγίδα της Ελληνικής Δερματοχειρουργικής και Αφροδισιολογικής Εταιρείας στις 16-18 Ιανουαρίου 2020. Έλληνες και Ξένοι ομιλητές, με σημαντική κλινική και εκπαιδευτική εμπειρία στο αντικείμενό τους, θα καταθέσουν τη γνώση και εμπειρία τους, δίνοντας ιδιαίτερη σημασία στη διαδραστική επικοινωνία και στην ευρεία ανταλλαγή απόψεων με τους συμμετέχοντες.

* Πρόεδρος Επαγγελματικής Ένωσης Ελλήνων Δερματολόγων Αφροδισιολόγων (ΕΕΕΔΑ), Γ.Γ. Ελληνικής Εταιρείας Δερματοχειρουργικής, Laser & Αισθητικής Δερματολογίας, Επιστημονικός Συνεργάτης Νοσ. «Α. Συγγρός»