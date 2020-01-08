search
ΠΕΜΠΤΗ 04.09.2025 15:05
search
MENU CLOSE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

08.01.2020 17:09

Μπότοξ: Σημαντικοί κίνδυνοι αν δεν το εφαρμόζει ειδικός γιατρός

08.01.2020 17:09
Τεράστιο ντιλ στη βιομηχανία ομορφιάς: Το botox άλλαξε χέρια - Media

 

Την επικινδυνότητα που ενέχουν οι αισθητικές επεμβάσεις (χορήγηση μπότοξ ή υαλουρονικού οξέος) όταν δε γίνονται από ειδικευμένους γιατρούς, τονίζει η επιστημονική κοινότητα των δερματοχειρουργών. Όπως ανέφερε ο Δερματολόγος – Αφροδισιολόγος κ. Τηλέμαχος Λ. Ανθόπουλος* κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου ενόψει του 3ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Δερματοχειρουργικής, Αισθητικής Δερματολογίας και Laser, οι κίνδυνοι μπορεί να αφορούν σε παραμορφώσεις έως και… τύφλωση.

Όπως σημειώθηκε στη συνέντευξη τύπου, σύμφωνα με το news247 όσοι επιδιώκουν τη βελτίωση της εικόνας τους μέσω τέτοιων επεμβάσεων θα πρέπει να είναι καλά ενημερωμένοι, να έχουν επίγνωση των προβλημάτων που θέλουν να διορθώσουν και φυσικά να έχουν «προσγειωμένες» προσδοκίες. Ακόμη βασικότερο όλων είναι η ορθή επιλογή του θεράποντος και του χώρου εφαρμογής με γνώμονα την ποιότητα και όχι την τιμή.

Τα μέλη του ΔΣ της Ελληνικής Δερματοχειρουργικής και Αφροδισιολογικής Εταιρείας

Ενέσεις μπότοξ σε κομμωτήρια, χώρους περιποίησης νυχιών, διάφορα ινστιτούτα αισθητικής χωρίς ειδικευμένους δερματολόγους, δεν επιτρέπεται να γίνονται. Ο ενδιαφερόμενος επίσης θα πρέπει να ζητά την ιατρική ταυτότητα και πιθανώς την ειδικότητα του θεράποντος.

Ακόμη είναι ιδιαίτερα σημαντικό τα προϊόντα που χρησιμοποιούνται να ανοίγονται μπροστά στον πελάτη ο οποίος θα πρέπει να είναι ενήμερος για τον τύπο, τη μάρκα και το μοντέλο των συσκευών.

«Ζούμε σε μία περίοδο στην οποία η απουσία ελεγκτικών μηχανισμών και η οικονομική κρίση έδωσε το δικαίωμα σε ‘τυχοδιώκτες’ να ασχοληθούν με την ιατρική αλλά και την ιατρική αισθητική». Με αυτή τη φράση ο Τηλέμαχος Ανθόπουλος, Δερματολόγος – Αφροδισιολόγος έδωσε το στίγμα του προβλήματος της πραγματοποίησης πράξεων αισθητικής ιατρικής, όπως η χορήγηση μπότοξ και υαλουρονικού οξέος, που συχνά συνοδεύεται από σοβαρές επιπλοκές στην υγεία των ασθενών.

Εκτός από το κακό αποτέλεσμα, μια επισφαλής διαδικασία μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα παραμορφώσεις, εγκαύματα, τυφλώσεις από υαλουρονικό που τοποθετήθηκε περιοφθαλμικά, ακόμη και εγκεφαλικό, ενώ έχει καταγραφεί διεθνώς και τουλάχιστον ένας θάνατος.

Ο κ. Ανθόπουλος απαρίθμησε τις προϋποθέσεις ορθής εφαρμογής υψηλού επίπεδου υπηρεσιών ιατρικής αισθητικής:

1.Κλινική εξέταση και αξιολόγηση του προβλήματος

2.Ενημέρωση και επιλογή θεραπευτικής αντιμετώπισης

3.Προσδοκίες ασθενούς και θεράποντος

4.Ιδιότητα θεράποντος (γιατρός – παραϊατρικά επαγγέλματα)

5.Εκπαίδευση / Πιστοποίηση

6.Ικανότητα

7.Πιστοποιημένα προϊόντα.( CE, ISO κ.α., χώρα προέλευσης) ( μποτοξ, υαλουρονικό, υδροξυαπατίτης, ενέσιμα νήματα, μεσοθεραπευτικά υλικά κ.α.)

8.Συσκευές. ( CE, ISO κ.α., χώρα προέλευσης, service)

9.Χώρος και συνθήκες εφαρμογής ( αντισηψία κ.α.)

10.Δεοντολογία

Το 3 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δερματοχειρουργικής, Αισθητικής Δερματολογίας θα πραγματοποιηθεί υπό την αιγίδα της Ελληνικής Δερματοχειρουργικής και Αφροδισιολογικής Εταιρείας στις 16-18 Ιανουαρίου 2020. Έλληνες και Ξένοι ομιλητές, με σημαντική κλινική και εκπαιδευτική εμπειρία στο αντικείμενό τους, θα καταθέσουν τη γνώση και εμπειρία τους, δίνοντας ιδιαίτερη σημασία στη διαδραστική επικοινωνία και στην ευρεία ανταλλαγή απόψεων με τους συμμετέχοντες.

* Πρόεδρος Επαγγελματικής Ένωσης Ελλήνων Δερματολόγων Αφροδισιολόγων (ΕΕΕΔΑ), Γ.Γ. Ελληνικής Εταιρείας Δερματοχειρουργικής, Laser & Αισθητικής Δερματολογίας, Επιστημονικός Συνεργάτης Νοσ. «Α. Συγγρός»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
MG_MGS5_EV_Electric_2025-12
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το Νέο MGS5 EV αποκαλύπτεται για 1η φορά στο ελληνικό κοινό!

fotia_thessaloniki_0409_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε δασική έκταση στον Χορτιάτη – Ήχησε το «112» για ετοιμότητα

HeathLedger_apfile
LIFESTYLE

Η κόρη του αδικοχαμένου Heath Ledger είναι ίδια ο πατέρας της (photos)

israel_eurovision_0409_1920-1080_new
MEDIA

Eurovision 2026: Η αναστολή ή η αποβολή μέλους της EBU από τον διαγωνισμό δεν είναι απλή υπόθεση – Τι προβλέπεται

SYRIZA_LOGO_FILE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΣΥΡΙΖΑ: Υπάρχει κάποια παράνομη δραστηριότητα στην οποία να μην εμπλέκεται η Νέα Δημοκρατία;

Δείτε όλες τις ειδήσεις
vasokazantzidi
LIFESTYLE

Βάσω Καζαντζίδη: «Τα τελευταία δύο χρόνια ο Στέλιος είχε τελείως διαφορετική συμπεριφορά – Ήταν πάρα πολύ δύσκολο»

mitkas_papaharisi_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χωρίς προσχήματα: Απόφοιτος και δωρήτρια του «Ανατόλια» η ελέγκτρια που ενέκρινε την άδειά του για ιδιωτικό πανεπιστήμιο

Untitled-design-1
ΕΛΛΑΔΑ

Κρητική μαφία: «Του ’χα ράψει κοστούμι» - Οι συνομιλίες με τον δήμαρχο Χανίων και δημοσιογράφο για υπόθεση εκμίσθωσης ακινήτου

koutselini_kousoulos_0209_1920-1080_new
MEDIA

Έτοιμο τo πρώτο «μακελειό» τηλεθέασης μεταξύ δύο αλλοτινών συνεργατών - Κάθε μέρα «ντέρμπι» Κουτσελίνη-Κουσουλός

hospitals
ΚΟΣΜΟΣ

Η Γαλλία δίνει εντολή στα νοσοκομεία να προετοιμαστούν για μια «μεγάλη εμπλοκή» έως τον Μάρτιο του 2026

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 04.09.2025 15:05
MG_MGS5_EV_Electric_2025-12
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το Νέο MGS5 EV αποκαλύπτεται για 1η φορά στο ελληνικό κοινό!

fotia_thessaloniki_0409_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε δασική έκταση στον Χορτιάτη – Ήχησε το «112» για ετοιμότητα

HeathLedger_apfile
LIFESTYLE

Η κόρη του αδικοχαμένου Heath Ledger είναι ίδια ο πατέρας της (photos)

1 / 3