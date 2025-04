Για ποιον λόγο δεν έβλεπαν Pornhub στη Νότια Καρολίνα

Τα νούμερα του Pornhub στη Νότια Καρολίνα έπεσαν όπως δείχνουν οι μετρήσεις, αφού υπήρχε το μεγάλο αθλητικό γεγονός. Τα μάτια τους ήταν στραμμένα στο παιχνίδι και όχι σε εξωσχολικές δραστηριότητες όπως η παρακολούθηση πορνογραφικού υλικού.

Πάντως, η πτώση της κυκλοφορίας ήταν μόνο κατά τη διάρκεια του αγώνα πρωταθλήματος, αφού ακολούθησε αμέσως μετά μια ακίδα ανεβάσματος από τους ανθρώπους στη Νότια Καρολίνα μετά την απώλεια του τίτλου από το Κλέμσον. Οι οπαδοί της Λουιζιάνα ήταν πολύ απασχολημένοι γιορτάζοντας.

Λίγες μέρες αργότερα επανήλθαν τα views σε κανονικά επίπεδα.

Data from Pornhub shows disinterest in site from Clemson & LSU fans during title game. Viewership jumped in Clemson’s home state of South Carolina after the loss. Louisiana resumed to normal levels. pic.twitter.com/zGFwa3xDFw

— Darren Rovell (@darrenrovell) January 15, 2020