Δραματική έκκληση από το αεροπλανοφόρο «Θίοντορ Ρούζβελτ»: Ο κορωνοϊός εξαπλώνεται ραγδαία στο πλοίο

Ο πλοίαρχος του αμερικανικού αεροπλανοφόρου Θίοντορ Ρούζβελτ, που βρίσκεται αντιμέτωπος με την ραγδαία εξάπλωση του νέου κορονοϊού μεταξύ των 5.000 μελών του πληρώματός του, ζήτησε βοήθεια από την ηγεσία του Πολεμικού Ναυτικού για να σωθούν οι ζωές των ναυτών, με μια επιστολή όπου περιγράφει σε δραματικούς τόνους την κατάσταση.

«Δεν είμαστε σε πόλεμο. Δεν υπάρχει κανείς λόγος να πεθαίνουν οι ναύτες», τονίζει ο Μπρετ Κροζίερ, ο διοικητής του πυρηνοκίνητου USS Theodore Roosevelt στην τετρασέλιδη επιστολή του, την οποία αποκάλυψε πρώτη η εφημερίδα San Francisco Chronicle. Η επιστολή αναδημοσιεύτηκε και από την εφημερίδα New York Times.

Ο πλοίαρχος εξηγεί ότι αφού εντοπίστηκαν τα πρώτα τρία κρούσματα της ασθένειας Covid-19 πάνω στο πλοίο, την περασμένη εβδομάδα και μετά τον ελλιμενισμό του στο Γκουάμ, στον Ειρηνικό Ωκεανό, η επιδημία συνέχισε να εξαπλώνεται και «επιταχύνεται», λόγω και του «περιορισμένου χώρου» στο αεροπλανοφόρο.

«Το να ανακληθεί το μεγαλύτερο μέρος του πληρώματος ενός αμερικανικού πυρηνοκίνητου αεροπλανοφόρο και να τεθεί σε απομόνωση για δύο εβδομάδες μπορεί να μοιάζει με ασυνήθιστο μέτρο» αλλά «είναι ένας αναγκαίος κίνδυνος», πρόσθεσε, ζητώντας να του επιτραπεί να αποβιβάσει τους ναύτες στο Γκουάμ.

Το Πολεμικό Ναυτικό επιβεβαίωσε ότι ο κυβερνήτης του Θίοντορ Ρούζβελτ ενημέρωσε το βράδυ της Κυριακής τον Στόλο του Ειρηνικού για τις «δυσκολίες στην απομόνωση του ιού». «Ζήτησε να μεταφερθούν σε ασφαλές μέρος περισσότερα μέλη του πληρώματος, σε εγκαταστάσεις που θα επιτρέψουν την καλύτερη απομόνωσή τους», είπε ένας αξιωματικός που ζήτησε να μην κατονομαστεί. Οι αρχές «θα λάβουν γρήγορα όλα τα μέτρα για να διασφαλίσουν την υγεία και την ασφάλεια του πληρώματος» και «αναζητούν λύσεις για να ανταποκριθούν στις ανησυχίες» του πλοιάρχου, πρόσθεσε.

Στην επιστολή του με ημερομηνία 30 Μαρτίου ο Κροζίερ επισημαίνει ότι στο πλοίο δεν υπάρχει επαρκής χώρος για καραντίνα, προειδοποιώντας ότι η στρατηγική που ακολουθείται τώρα θα επιβραδύνει αλλά δεν θα εξαλείψει τον ιό. Για αυτόν τον λόγο ζητά να αναληφθεί «αποφασιστική δράση» και να απομακρυνθούν από το πλοίο 4.000 ναύτες.

Σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους που μίλησαν ανώνυμα στο πρακτορείο Reuters, σχεδόν 80 άνθρωποι που βρίσκονται πάνω στο πλοίο έχουν βρεθεί θετικοί στον ιό και ο αριθμός αυτός πιθανότατα θα αυξηθεί, καθώς συνεχίζονται οι διαγνωστικές εξετάσεις στο προσωπικό. Το Πολεμικό Ναυτικό πάντως δεν έχει επιβεβαιώσει τον ακριβή αριθμό των κρουσμάτων.