search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27.02.2026 15:31
search
MENU CLOSE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

08.04.2020 09:36

Κορωνοϊός: «Συναγερμός» στο αεροπλανοφόρο Σαρλ ντε Γκολ – Επιστρέφει στην Γαλλία, 40 ναύτες με «συμβατά συμπτώματα»

08.04.2020 09:36
Νιγηρία: Ελεύθεροι οι Έλληνες ναυτικοί που έπεσαν θύματα απαγωγέων - Media

 

Περίπου 40 ναύτες του γαλλικού αεροπλανοφόρου Σαρλ ντε Γκολ φέρουν «συμβατά με τον κορωνοϊό συμπτώματα» και αποτελούν αντικείμενο «αυξημένης ιατρικής παρακολούθησης», ανακοίνωσε σήμερα Τετάρτη το υπουργείο Ενόπλων Δυνάμεων.

«Από σήμερα, μια ομάδα εντοπισμού που διαθέτει τεστ κατευθύνεται στο αεροπλανοφόρο προκειμένου να ερευνήσει τα περιστατικά που εμφανίστηκαν και να αποτρέψει την εξάπλωση του ιού πάνω στο σκάφος», πρόσθεσε σε μια ανακοίνωση το υπουργείο, διευκρινίζοντας πως το πλοίο, που βρίσκεται τώρα στον Ατλαντικό, πλέει προς τη Μεσόγειο για να επιστρέψει στην Τουλόν πριν από την αρχικά προβλεπόμενη ημερομηνία της 23ης Απριλίου.

«Οι ναύτες που παρουσιάζουν συμπτώματα έχουν τεθεί σε απομόνωση για λόγους προφύλαξης του υπόλοιπου πληρώματος. Καμία επιδείνωση δεν έχει διαπιστωθεί σε αυτούς τους ασθενείς», ανέφερε το υπουργείο.

Ο αριθμός των μολύνσεων ή των ύποπτων μολύνσεων στους κόλπους των ενόπλων δυνάμεων δεν αναφέρεται λεπτομερώς, όμως σύμφωνα με την τελευταία εκτίμηση που δημοσιοποίησε το Σάββατο η υπουργός Φλοράνς Παρλί, περίπου 600 περιστατικά (πολίτες και στρατιωτικοί) έχουν ταυτοποιηθεί και κανένας θάνατος.

Η υπουργός έχει κατ΄επανάληψη πει ότι η ασθένεια δεν θα εμποδίσει τις ένοπλες δυνάμεις να συνεχίσουν το σύνολο των αποστολών τους.

Το αεροπλανοφόρο διαθέτει ιατρική ομάδα που περιλαμβάνει περίπου 20 επαγγελματίες υγείας (γιατρούς, νοσηλευτές, χειρουργούς). Διαθέτει επίσης αίθουσα νοσοκομειακής περίθαλψης με περίπου 12 κρεβάτια, αναπνευστήρες, scanner, «καθώς και έναν χώρο περιορισμού περίπου εκατό θέσεων».

Η επιδημία της Covid-19 έχει πλήξει ένα άλλο αεροπλανοφόρο, το αμερικανικό Θίοντορ Ρούζβελτ, στον Ειρηνικό ωκεανό.

Η διαχείριση της κρίσης από τις αρχές των ΗΠΑ, οι οποίες αρχικά αρνήθηκαν να εκκενώσουν το αεροπλανοφόρο και στη συνέχεια απέπεμψαν τον κυβερνήτη του, οδήγησε στην παραίτηση του υπουργού Ναυτικού.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
mohamed-al-fayed_2709_1920-1080_new
ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Ξεκινά έρευνα για sex trafficking, α λα Επστάιν, για τον Μοχάμεντ Αλ Φαγέντ και τον αδελφό του

arkouda_mwro
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Νυμφαίο: Ξύπνησαν νωρίτερα και με… κέφι για παιχνίδι οι αρκούδες (vid)

maria-aliferi-new
LIFESTYLE

Μαρία Αλιφέρη: «Βίωσα δύσκολες και εκβιαστικές συμπεριφορές – Έχασα δουλειές» (Video)

GERMANY_DARK_NEW
ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Συνεχίζει να «σέρνεται» η οικονομία – Πάνω από τρία εκατομμύρια οι άνεργοι

epstein-maroko_4
ΚΟΣΜΟΣ

Το παλάτι των 18 εκατ. ευρώ στο Μαρόκο που προσπάθησε να αγοράσει ο Επστάιν πριν συλληφθεί

Δείτε όλες τις ειδήσεις
bekatorou-new
LIFESTYLE

Μαρία Μπεκατώρου για τον σύζυγό της: «Με παντρεύτηκε στο Tele City και τώρα είμαι στο Mega»

revi-makripoulia-new
LIFESTYLE

Ρούλα Ρέβη: «Η Ζέτα Μακρυπούλια δεν νομίζω ότι κατάλαβε ποτέ πόσο ωραία είναι» (Video)

papoutsaki-new
LIFESTYLE

Κατερίνα Παπουτσάκη: «Όταν τελείωσε ο γάμος μου, πήρα δύναμη από τα παιδιά μου και από τη δική μου ανάγκη για επιβίωση»

klelia-renesi
LIFESTYLE

Κλέλια Ρένεση: «Τον τελευταίο καιρό βρίσκομαι συχνά σε μονάδες θεραπείας καρκινοπαθών λόγω οικογενειακών συνθηκών»

aeroplanoforo uss gerald ford 66- new
ΚΟΣΜΟΣ

Gerald R. Ford: Ο μοναχικός «βασιλιάς» των θαλασσών - Οι καθυστερήσεις, τα 18 δισ. και το στοίχημα της επιβίωσης των αεροπλανοφόρων στη νέα εποχή πολέμου

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27.02.2026 15:29
mohamed-al-fayed_2709_1920-1080_new
ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Ξεκινά έρευνα για sex trafficking, α λα Επστάιν, για τον Μοχάμεντ Αλ Φαγέντ και τον αδελφό του

arkouda_mwro
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Νυμφαίο: Ξύπνησαν νωρίτερα και με… κέφι για παιχνίδι οι αρκούδες (vid)

maria-aliferi-new
LIFESTYLE

Μαρία Αλιφέρη: «Βίωσα δύσκολες και εκβιαστικές συμπεριφορές – Έχασα δουλειές» (Video)

1 / 3