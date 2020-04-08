Κορωνοϊός: «Συναγερμός» στο αεροπλανοφόρο Σαρλ ντε Γκολ – Επιστρέφει στην Γαλλία, 40 ναύτες με «συμβατά συμπτώματα»

Περίπου 40 ναύτες του γαλλικού αεροπλανοφόρου Σαρλ ντε Γκολ φέρουν «συμβατά με τον κορωνοϊό συμπτώματα» και αποτελούν αντικείμενο «αυξημένης ιατρικής παρακολούθησης», ανακοίνωσε σήμερα Τετάρτη το υπουργείο Ενόπλων Δυνάμεων.

«Από σήμερα, μια ομάδα εντοπισμού που διαθέτει τεστ κατευθύνεται στο αεροπλανοφόρο προκειμένου να ερευνήσει τα περιστατικά που εμφανίστηκαν και να αποτρέψει την εξάπλωση του ιού πάνω στο σκάφος», πρόσθεσε σε μια ανακοίνωση το υπουργείο, διευκρινίζοντας πως το πλοίο, που βρίσκεται τώρα στον Ατλαντικό, πλέει προς τη Μεσόγειο για να επιστρέψει στην Τουλόν πριν από την αρχικά προβλεπόμενη ημερομηνία της 23ης Απριλίου.

«Οι ναύτες που παρουσιάζουν συμπτώματα έχουν τεθεί σε απομόνωση για λόγους προφύλαξης του υπόλοιπου πληρώματος. Καμία επιδείνωση δεν έχει διαπιστωθεί σε αυτούς τους ασθενείς», ανέφερε το υπουργείο.

Ο αριθμός των μολύνσεων ή των ύποπτων μολύνσεων στους κόλπους των ενόπλων δυνάμεων δεν αναφέρεται λεπτομερώς, όμως σύμφωνα με την τελευταία εκτίμηση που δημοσιοποίησε το Σάββατο η υπουργός Φλοράνς Παρλί, περίπου 600 περιστατικά (πολίτες και στρατιωτικοί) έχουν ταυτοποιηθεί και κανένας θάνατος.

Η υπουργός έχει κατ΄επανάληψη πει ότι η ασθένεια δεν θα εμποδίσει τις ένοπλες δυνάμεις να συνεχίσουν το σύνολο των αποστολών τους.

Το αεροπλανοφόρο διαθέτει ιατρική ομάδα που περιλαμβάνει περίπου 20 επαγγελματίες υγείας (γιατρούς, νοσηλευτές, χειρουργούς). Διαθέτει επίσης αίθουσα νοσοκομειακής περίθαλψης με περίπου 12 κρεβάτια, αναπνευστήρες, scanner, «καθώς και έναν χώρο περιορισμού περίπου εκατό θέσεων».

Η επιδημία της Covid-19 έχει πλήξει ένα άλλο αεροπλανοφόρο, το αμερικανικό Θίοντορ Ρούζβελτ, στον Ειρηνικό ωκεανό.

Η διαχείριση της κρίσης από τις αρχές των ΗΠΑ, οι οποίες αρχικά αρνήθηκαν να εκκενώσουν το αεροπλανοφόρο και στη συνέχεια απέπεμψαν τον κυβερνήτη του, οδήγησε στην παραίτηση του υπουργού Ναυτικού.

ΑΠΕ-ΜΠΕ