Και 3ο αεροπλανοφόρο των ΗΠΑ «θύμα» του κορωνοϊού

Μετά ένα ολέθριο δεκαπενθήμερο για το αμερικανικό ναυτικό, που όχι μόνο αναγκάστηκε να εκτρέψει ένα πυρηνικό αεροπλανοφόρο από την αποστολή του λόγω κρουσμάτων κορωναϊού στο πλήρωμα, αλλά εκτέθηκε και σε δημόσιο καυγά για την απόλυση του κυβερνήτη του αεροπλανοφόρου Θέοντορ Ρούζβελτ, πλοιάρχου Μπρέτ Κρόζιερ, η οποία οδήγησε στην παραίτηση του υπουργεύοντα του Ναυτικού Τόμας Μόντλυ, άλλο ένα μεγάλο πυρηνικό αεροπλανοφόρο φέρεται να έχει υποστεί την εισβολή του κορωνοϊού.

Ο αντιπρόεδρος του Κοινού Γενικού Επιτελείου, στρατηγός Τζων Χάïτεν ανακοίνωσε την Πέμπτη την εκδήλωση της επιδημίας στο πλήρωμα του πυρηνικού υπέρ-αεροπλανοφόρου Νίμιτς την ώρα που το σκάφος πρόκειται να αποπλεύσει για αποστολή στην περιοχή του Ειρηνικού Ωκεανού.

«Υπήρξε ένας πολύ μικρός αριθμός κρουσμάτων στο Νίμιτς και το παρακολουθούμε από πολύ κοντά», είπε ο στρατηγός Χάϊτεν σε μιαν ενημέρωση Τύπου, στο Πεντάγωνο. Μετά τον δημόσιο θόρυβο που προκάλεσε η πολύ μεγαλύτερη κρίση του Κορωναϊού στο αεροπλανοφόρο Ρούζβελτ, όπου τώρα αναφέρονται τουλάχιστον 416 κρούσματα, θα είναι ενδιαφέρον να δούμε κατά πόσον το Νίμιτς θα καθυστερήσει να αποπλεύσει για την αποστολή του από το Μπρέμερτον, Ουάσιγκτον όπου είναι η βάση του.

Προς το παρόν φαίνεται ότι μόνο δύο από τα μέλη του πληρώματος νοσηλεύονται με συμπτώματα του ιού, ενώ ένας τρίτος ελέγχθηκε αλλά δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί. Ο Χάϊτεν ανέφερε ότι το Ναυτικό είναι εξαιρετικά ανήσυχο και παίρνει αυξημένες προφυλάξεις, λόγω της μεγάλης στενότητας των χώρων σε αυτά τα σκάφη, όπου κάποτε και 24 ναύτες κοιμούνται σε έναν θάλαμο.

Ανησυχητική ήταν η αναφορά του στρατηγού Χάϊτεν σε σχέδια μέτρων ανάγκης εάν η λοίμωξη εξαπλωθεί στο πλήρωμα: «Στο Μπρέμερτον, όπου είναι η βάση του πλοίου, δεν υπάρχουν αρκετοί ξενοδοχειακοί χώροι για να τεθούν σε καραντίνα τα μέλη του πληρώματος και οι διοικητές τους προσπαθούν να τους απομονώσουν επί του σκάφους», δήλωσε ο στρατηγός.

Οι Military Times γράφουν ότι οι διοικητές μετέβαλαν ελαφρά τις επιχειρήσεις του σκάφους για λόγους προνοίας.

Την 1η Απριλίου, το σκάφος πέρασε σε καθεστώς «ταχείας κρουαζιέρας», όπως λένε στο ναυτικό, κατά την οποία κανείς δεν επιτρέπεται να αποβιβαστεί για οποιονδήποτε λόγο. Όποιος πρέπει να επιβιβαστεί –όπως ένα τεχνικός για την επιδιόρθωση οργάνου του σκάφους- πρέπει να υποστεί ιατρική εξέταση και να φορέσει προστατευτική μάσκα.

Και άλλα αμερικανικά πολεμικά υποβάλλονται τώρα σε ελέγχους κατόπιν της περίπτωσης και του αεροπλανοφόρου Ρόναλντ Ρέιγκαν, στο οποίο τουλάχιστον δύο ναύτες βρέθηκαν φορείς του ιού στα τέλη Μαρτίου.

Σε αυτή την περίπτωση το δίκτυο Φοξ Νιους είχε επικαλεστεί Αμερικανούς αξιωματούχους, ενώ το Πεντάγωνο απέφευγε να επιβεβαιώσει την πληροφορία. ΄Ηταν επίσης ασαφές εάν αυτοί οι φορείς ανήκαν στο προσωπικό της βάσης Γιοκοσούμα στην Ιαπωνία, η οποία είχε προηγουμένως τεθεί σε προληπτική καραντίνα.

Πηγή: militaire.gr