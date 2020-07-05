Ογδόντα δύο έλεγχοι της αστυνομίας σε ιδιοκτήτες ζώων συντροφιάς

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Ογδόντα δύο ελέγχους πραγματοποίησε η αστυνομία σε ιδιοκτήτες ζώων συντροφιάς προκειμένου να διαπιστώσουν αν τηρούν τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την ισχύουσα νομοθεσία για τα δεσποζόμενα ζώα.
Συγκεκριμένα οι έλεγχοι που έγιναν με τη συνδρομή υπαλλήλων της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας του Δήμου Θεσσαλονίκης και της Δημοτικής Αστυνομίας Θεσσαλονίκης, αφορούσαν την νόμιμη κατοχή των ζώων, την ύπαρξη ηλεκτρονικής ταυτότητας, την τήρηση των κανόνων ευζωίας των ζώων κ.α.
Όπως επισημαίνει η Διεύθυνση Αστυνομίας Θεσσαλονίκης, στόχος της είναι η συνέχιση υλοποίησης παρόμοιων δράσεων και η επέκτασή τους σε χώρους στους οποίους παρατηρείται αυξημένη προσέλευση ιδιοκτητών δεσποζόμενων ζώων.
