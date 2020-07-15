search
15.07.2020 19:11

Δολοφονία Τζορτζ Φλόιντ: Αγωγή κατά της Μινεάπολης και των τεσσάρων αστυνομικών από την οικογένειά του

Πληρεξούσιος δικηγόρος της οικογένειας του Τζορτζ Φλόιντ, του Αφροαμερικανού που πέθανε στις 25 Μαΐου κατά τη διάρκεια της βίαιης προσαγωγής του από λευκούς αστυνομικούς στη Μινεάπολη, κατέθεσε μήνυση σε ομοσπονδιακό δικαστήριο ενάντια στην πόλη και στους τέσσερις αστυνομικούς που ενεπλάκησαν στο περιστατικό, διεκδικώντας χρηματική αποζημίωση.
 
Η αγωγή κατατέθηκε στο αμερικανικό περιφερειακό δικαστήριο στην Μινεάπολη από τον Μπεν Κραμπ, δικηγόρο πολιτικών δικαιωμάτων που έχει εκπροσωπήσει νομικά άλλες οικογένειες σε υποθέσεις θανάτων Αφροαμερικανών στα χέρια της αστυνομίας.
 
Ο Κραμπ, μιλώντας σε δημοσιογράφους έξω από το δικαστήριο, έκανε λόγο για έναν «άδικο θάνατο, μια μήνυση για παραβίαση πολιτικών δικαιωμάτων». Ο θάνατος του Φλόιντ πυροδότησε διαδηλώσεις απ’ άκρου εις άκρον των ΗΠΑ κι έφερε στο επίκεντρο την αστυνομική βία με θύματα μαύρους.
 
Η αγωγή ονοματίζει ως κατηγορούμενους την πόλη της Μινεάπολης και τους τέσσερις αστυνομικούς έφτασαν στο σημείο και επιχείρησαν να συλλάβουν τον Φλόιντ, με την υποψία ότι χρησιμοποίησε ένα πλαστό χαρτονόμισμα των 20 δολαρίων σε ένα μανάβικο.
 
Η οικογένεια ζητά χρηματικό ποσό για αντισταθμιστικές, ειδικές και τιμωρητικές αποζημιώσεις από τους αστυνομικούς και αντισταθμιστικές και ειδικές αποζημιώσεις από την πόλη.
 
Ο Ντέρεκ Σόβιν, ο λευκός αστυνομικός που γονάτισε στον λαιμό του Φλόιντ επί εννέα λεπτά, προκαλώντας τον θάνατό του, συνελήφθη τέσσερις ημέρες μετά το περιστατικό. Δήλωσε αθώος για τις κατηγορίες ανθρωποκτονίας δεύτερου βαθμού που του απαγγέλθηκαν.
 
Οι τρεις άλλοι αστυνομικοί που βρίσκονταν μαζί με τον Σόβιν κατά τη διάρκεια του περιστατικού, ο Τόμας Λέιν, ο Αλεξάντερ Κουένγκ και ο Του Θάο κατηγορούνται για συναυτουργία και συνέργεια στη δολοφονία του 46χρονου μαύρου.
