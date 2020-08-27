search
ΣΑΒΒΑΤΟ 27.12.2025 14:12
27.08.2020 05:53

Σήμερα με ονομαστική ψηφοφορία η κύρωση της συμφωνίας για την ΑΟΖ με την Αίγυπτο

Βουλή: Κατά πλειοψηφία ψηφίσθηκε το νομοσχέδιο για τον Κώδικα Ιθαγένειας - Media

 

Με ενισχυμένη πλειοψηφία υπερψηφίστηκε από την Βουλή των Ελλήνων, η συμφωνία για τον καθορισμό των Αποκλειστικών Οικονομικών Ζωνών Ελλάδας-Ιταλίας.

Το μεσημέρι, ακολουθεί η διεξαγωγή της ονομαστικής ψηφοφορίας για την κύρωση της συμφωνίας καθορισμού ΑΟΖ με την Αίγυπτο, που έχει ζητήσει το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης για το άρθρο 2 που αφορά τις οριοθετήσεις των περιοχών.

Υπέρ της κύρωσης της συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Ιταλικής Δημοκρατίας για την οριοθέτηση των αντίστοιχων θαλασσίων ζωνών τους, τάχθηκαν επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου, η ΝΔ, ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΚΙΝΑΛ, ενώ με διαφορετικό σκεπτικό καταψήφισαν το ΚΚΕ, η Ελληνική Λύση και το ΜέΡΑ25.

Η διεξαγωγή της ονομαστικής ψηφοφορίας που έθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ στο άρθρο της συμφωνίας μεταξύ των κυβερνήσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου, για την οριοθέτηση της ΑΟΖ μεταξύ των δύο κρατών, θα ξεκινήσει στις 3 το μεσημέρι και θα ολοκληρωθεί γύρω στις 8 το απόγευμα, καθώς οι βουλευτές θα προσέρχονται ανά ομάδες των 100 βουλευτών για να ψηφίσουν, εξ αιτίας της επαναφοράς στις συνεδριάσεις της Βουλής, των αυξημένων προληπτικών μέτρων για την αντιμετώπιση του covid 19.

Η συμφωνία με την Αίγυπτο επί της αρχής και των άρθρων – πλην αυτού που έχει τεθεί σε ονομαστική ψηφοφορία – υπερψηφίστηκε κατά πλειοψηφία από την ΝΔ και το ΚΙΝΑΛ, ο ΣΥΡΙΖΑ ψήφισε «παρών», ενώ καταψήφισαν το ΚΚΕ, η Ελληνική Λύση και το ΜέΡΑ25.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

