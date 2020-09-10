search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29.08.2025 08:52
10.09.2020 17:21

Ο Μίκι Ρουρκ στην Ακρόπολη: «Ο Τραμπ είπε ψέματα στον κόσμο» (Photos)

Ενθουσιασμένος με την επίσκεψη του στην Ακρόπολη φάνηκε να είναι ο Μίκι Ρουρκ παρά τη ζέστη και τους φαν που τον πολιόρκησαν. Σε μάθε βήμα της ξενάγησης τον σταματούσαν για κάποιο αυτόγραφο ή κάποια δήλωση στις οποίες απαντούσε χωρίς διαμαρτυρία. Το μόνο που ζητούσε είναι να κρατούνται οι αποστάσεις επειδή όπως είπε «τώρα τα πράγματα είναι σοβαρά στην Ελλάδα ενώ στη Νέα Υόρκη δεν έχουμε πρόβλημα. Στην Καλιφορνια τα πράγματα παραμένουν σοβαρά».

Συνοδευόμενος από μια φίλη του, ρώτησε πληροφορίες για την Ακρόπολη και τον Ιερό Βράχο.

Παρότι δεν ήθελε να αποκαλύψει περισσότερες λεπτομέρειες για την ταινία στην οποία συμμετάσχει με θέμα τον βίο του Αγίου Νεκτάριου και με τίτλο «Man of god» ωστόσο παραδέχτηκε ότι είναι βαθιά θρησκευόμενος. Δεν αποχωρίζεται, όπως είπε τον Σταύρο του που τον φοράει πάντα και πιστεύει στα θαύματα. Αυτή είναι καθώς φαίνεται που του δίνει δύναμη. 

Όσο για τον Τραμπ είχε μόνο τα χειρότερα να πει-αν και δεν έχει ποτέ κρύψει ότι είναι υποστηρικτής των Ρεπουμπλικάνων. «Είναι ψεύτης» είπε και «εξαπάτησε τον αμερικανικό λαό». 

mickeyrourke-1

mickeyrourke-2

mickeyrourke-3

mickeyrourke-4

 

mickeyrourke-5

