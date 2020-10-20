Εργασιακό νομοσχέδιο: Έρχονται οι «νταντάδες της γειτονιάς» και γονική άδεια για πατέρες μετ’ αποδοχών

Οι μητέρες που θέλουν να επιστρέψουν στην αγορά εργασίας θα λάβουν επιπλόεν στήριξη καθώς ενισχύεται το πλαίσιο που διέπει τις γονικές άδειες των πατεράδων, όπως προβλέπεται στο υπό σύνταξη εργασιακό νομοσχέδιο του υπουργείο Εργασίας το οποίο έχει εξαγγείλει από την περασμένη ΔΕΘ ο πρωθυπουργός Κ. Μητσοτάκης.

Πρόκειται για το νομοσχέδιο- σκούπα, που θα προβλέπει ριζικές ανατροπές στον συνδικαλιστικό νόμο, έχοντας ξεσηκώσει ήδη αντιδράσεις από σωματεία και συνδικάτα εργαζομένων. Επίσης προβλέπεται ουσιαστικά η κατάργηση της αμειβόμενης υπερεωριακής απασχόλησης καθώς οι ώρες υπερωρίες θα «επιστρέφονται» με ρεπό ή επιπλέον άδεια, αλλά όχι με χρήμα, γενικεύεται η τηλεργασία, ενώ θα συμπεριληφθεί και η δέσμη των διατάξεων με τις οποίες ενσωματώνεται στο εθνικό δίκαιο η Οδηγία 1158 του 2019, σχετικά με «την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής για τους γονείς». Δηλαδή την αύξηση των γονικών αδειών για τους εργαζόμενους πατεράδες.

Γονική 6μηνη άδεια και για πατέρες

Τι ακριβώς ισχύει σήμερα; Όπως σημειώνει το iefimerida.gr, η μητέρα δικαιούται άδεια τοκετού 2 μηνών προ της γέννας και άλλους 3,25 μήνες μετά τη γέννα ως άδεια λοχείας. Στη συνέχεια, αντί μειωμένου ωραρίου μπορεί να συμπτύξει αυτόν το χρόνο σε άδεια περίπου 3,5 μηνών. Θεωρητικά, χρήση αυτού του τριμήνου έχει το δικαίωμα να κάνει εναλλακτικά ο πατέρας, ωστόσο στην πράξη το δικαίωμα ασκείται από τη μητέρα για ευνόητους λόγους. Αμέσως μετά, η μητέρα και μόνο η μητέρα έχει το δικαίωμα άλλων 6 μηνών αδείας κατά τους οποίους πληρώνεται με τον κατώτατο μισθό του ΟΑΕΔ. Σε αυτό ακριβώς το 6μηνο θα γίνει η μεγάλη παρέμβαση.

Πρόθεση είναι να αποκτήσει δικαίωμα 6μηνης άδειας και ο πατέρας. Απέναντι, μάλιστα, στην εισήγηση αυτό το 6μηνο να μοιράζεται μεταξύ μητέρας- πατέρα, η απόφαση που στηρίζεται στη σχετική Οδηγία, είναι ότι ο πατέρας θα έχει αυτοτελές δικαίωμα τουλάχιστον 2 μηνών, οπότε θα πληρώνεται με τον κατώτατο μισθό του ΟΑΕΔ. Από τις εν εξελίξει διαβουλεύσεις με το υπουργείο Οικονομικών για το διαθέσιμο δημοσιονομικό χώρο, θα κριθεί εάν υπάρχει δυνατότητα και για τους μπαμπάδες να υπάρχει κάλυψη αποδοχών συνολικά για το 6μηνο, όπως ισχύει για τις μητέρες.

Βελτιώσεις και στην άδεια πατρότητας

Βελτιώσεις έρχονται και στο πεδίο της άδειας πατρότητας, η οποία στην παρούσα φάση είναι μικρότερη κι από την άδεια γάμου. Έτσι αντί των μόλις 2 ημερών, που ισχύουν σήμερα, η άδεια πατρότητας θα φτάσει τουλάχιστον στο μέσο όρο της Ευρώπης, δηλαδή στις 10 εργάσιμες ημέρες ή 14 ημερολογιακές. Σημειωτέον ότι μόλις πρόσφατα, ενσωματώνοντας τη σχετική Οδηγία, η Γαλλία θεσμοθέτησε άδεια πατρότητας 28 ημερών, με «τσουχτερά» πρόστιμα για τους εργοδότες- παραβάτες.

«Νταντάδες της γειτονιάς»

Ως προς τη στήριξη των εργαζόμενων μητέρων, το 2021 ενεργοποιείται η δράση «Νταντάδες της γειτονιάς», που έμεινε πίσω λόγω κορωνοϊού. Η δράση, με πιλοτικό προϋπολογισμό περί τα 3 εκατ. Ευρώ, ενσωματώθηκε στο Προσχέδιο του Προϋπολογισμού που υποβλήθηκε στις Βρυξέλλες. Το πρόγραμμα αυτό αφορά κυρίως στη φύλαξη βρεφών ηλικίας από έξι μηνών έως 2,5 ετών και προβλέπει την οικονομική ενίσχυση των εργαζομένων -κυρίως- γονέων, των μονογονέων, των αναδόχων και γενικά της οικογένειας οριζόντια, για τη φύλαξη του παιδιού ή των παιδιών τους, είτε εντός της οικογενειακής εστίας είτε στο σπίτι μιας/ενός παιδαγωγού-φύλακα.

Στόχοι

Η ένταξη γυναικών στην αγορά εργασίας- τέρμα στο δίλημμα «καριέρα ή σπίτι»

Η εργασιακή επανένταξη γυναικών μακροχρόνια άνεργων ή συνταξιούχων, οι οποίες θα λάβουν την σχετική πιστοποίηση

Η μείωση της αδήλωτης εργασίας, καθώς οι περισσότερες κυρίες που φροντίζουν παιδιά αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα δεν εργάζονται νόμιμα.

Όσον αφορά στους νέους γονείς, στο υπό διαβούλευση νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας περιλαμβάνεται διάταξη με την οποία καλύπτονται όσοι έχασαν την προθεσμία υποβολής αίτησης για το επίδομα γέννησης. Υπενθυμίζεται ότι γι’ αυτό το επίδομα θα πρέπει να υποβληθεί αίτηση εντός 3 μηνών από τη γέννηση, έτσι όσοι έχασαν την προθεσμία θα έχουν δυνατότητα να υποβάλουν την αίτηση ως τις 31 Δεκεμβρίου. Το επίδομα ανέρχεται στις 2.000 ευρώ για κάθε παιδί, είναι αφορολόγητο και δεν κατάσχεται.