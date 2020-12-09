search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20.02.2026 10:28
09.12.2020 14:03

Μαφιόζικη εκτέλεση στα Βριλήσσια: Νεκρός άνδρας από πυροβολισμούς

Ωραιόκαστρο: Κινηματογραφική καταδίωξη και δύο συλλήψεις για τη διάρρηξη με λεία 113.777 ευρώ - Media

 

Πυροβολισμοί σημειώθηκαν το μεσημέρι της Τετάρτης στα Βριλήσσια. Στο σημείο βρίσκεται η αστυνομία.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, νεκρός από το περιστατικό είναι ένας άνδρας.

Σύμφωνα με πληροφορίες το περιστατικό συνέβη στην οδό Υμηττού 5 στα Βριλήσσια. Δράστες που βρισκόντουσαν εντός ενός αυτοκινήτου που κινούταν στη συγκεκριμένη οδό, άνοιξαν πυρ προς έναν άνδρα.

Πριν από λίγο εντοπίστηκε ένα καμένο αυτοκίνητο στο Χαλάνδρι, το οποίο εξετάζεται αν ήταν το όχημα που χρησιμοποίησαν οι δράστες, όπως αναφέρουν πληροφορίες.

Από τους πυροβολισμούς ο άνδρας έπεσε νεκρός και οι πληροφορίες αναφέρουν πως το θύμα είναι γνωστό στις Αρχές και πρόκειται για ξεκαθάρισμα λογαριασμών.

 

