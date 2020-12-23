search
ΔΕΥΤΕΡΑ 03.11.2025 13:47
23.12.2020 17:29

Βικτόρια Μπέκαμ για την πιο αμήχανη συνέντευξη: «Είχα hangover» (Photo | Video)

Βικτόρια Μπέκαμ για την πιο αμήχανη συνέντευξη: «Είχα hangover» (Photo | Video) - Media

 

Η Βικτόρια Μπέκαμ μίλησε για την πιο αμήχανη συνέντευξη που έχει δώσει ποτέ όταν ήταν ακόμα μέλος των Spice Girls.

Τις τελευταίες ημέρες κυκλοφορούσε στο διαδίκτυο ένα βίντεο από το 1997, στο οποίο η Βικτόρια Μπέκαμ και τα υπόλοιπα κορίτσια του γκρουπ απαντούσαν σε ερωτήσεις δημοσιογράφων κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης τύπου στη Βραζιλία.

Βικτόρια Μπέκαμ: Το meme

Ο λόγος που έχει γίνει viral είναι η «κενή» έκφραση της Βικτόρια Μπέκαμ (τότε Άνταμς), η οποία έχει γίνει meme, «τρολάροντας» την έκφραση που έχουν πολλοί σε κάθε Zoom meeting.

Κάποια στιγμή βλέπουμε τη μετέπειτα πετυχημένη designer να ακουμπά το κεφάλι της στα χέρια της.

Η μετέπειτα designer αντιμετώπισε με χιούμορ το viral βίντεο, αναδημοσιεύοντας το στα stories και γράφοντας: «Προς υπεράσπισή μου είχα τρομερό hangover».

Μάλλον είχαν βγει το προηγούμενο βράδυ, ωστόσο ήταν η μόνη που δεν μπορούσε να κρύψει την εξάντλησή της από το ξενύχτι.

Το βίντεο με τις Spice Girls μοιράστηκε ο καλλιτέχνης Saint Hoax και πολλοί ήταν εκείνοι που το αναδημοσίευσαν και δήλωσαν ότι ταυτίζονται με την έκφραση της Βικτόρια Μπέκαμ.

Πηγή: bovary.gr

