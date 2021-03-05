search
05.03.2021

Αλέξανδρος Τσουβέλας: Από το «Ταξί» του «μετακομίζει» σε κάστρο στην Αγγλία

05.03.2021
Αλέξανδρος Τσουβέλας: Από το «Ταξί» του «μετακομίζει» σε κάστρο στην Αγγλία - Media

 

Ο γνωστός stand-up comedian και ραδιοφωνικός παραγωγός, συζητά σύμφωνα με πληροφορίες με τον Γιώργο Λεβέντη, για να αναλάβει ένα νέο reality του καναλιού, που θα ξεκινήσει με την νέα σεζόν από το φθινόπωρο.

Ο ΑΝΤ1 είναι πολύ κοντά στην υπογραφή συμφωνίας με το ITV για την απόκτηση των δικαιωμάτων του reality «I am celebrity… get me out of here» (Είμαι διάσημος, βγάλτε με μέσα από εδώ).

Πρόκειται για ένα σκληρό παιχνίδι επιβίωσης για επώνυμους, οι οποίοι συνυπάρχουν σε περιβάλλον ζούγκλας για μερικούς μήνες και περνούν από πολλές και δύσκολες δοκιμασίες.

Λόγω της πανδημίας, το ITV εισήγαγε από το 2020 μία διαφορετική εκδοχή του πρότζεκτ που διεκδικεί ο σταθμός του Αμαρουσίου. Αντί για τη ζούγκλα, τα γυρίσματα γίνονται σε ένα κάστρο στην Αγγλία!

Το «ΤΑΞΙ» ήταν απ’ ότι φαίνεται η αρχή, για τον Αλέξανδρο Τσουβέλα, για να συνεχίσει να μοιράζει γέλιο που ιδιαίτερα αυτή την περίοδο έχουμε ανάγκη…!

Έτσι κάθε Σαββατοκύριακο ο «ταξιτζής» Αλέξανδρος πατάει γκάζι με το «ΤΑΞΙ» του στον ΑΝΤ1 και όσοι επιβιβαστούν, στις 17:45 το απόγευμα, έχουν την ευκαιρία να περάσουν καλά!

Έχει αποδείξει ότι «έχει δυνατή ατάκα» ακόμα και σε δύσκολες περιπτώσεις, με «όπλο» το χιούμορ του.

