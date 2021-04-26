Νέα Σμύρνη: Παραμένει προφυλακισμένος ο «ινδιάνος»

Παραμένει προφυλακισμένος ο επονομαζόμενος «Ινδιάνος» που κρατείται από τις αρχές για τα επεισόδια στη Νέα Σμύρνη.

Συγκεκριμένα, απορρίφθηκε με διάταξη της 13ης ανακρίτριας το αίτημα του Ελληνοϊρακινού που κατηγορείται ήταν εκείνος που «γκρέμισε» από το μηχανάκι τον ειδικό φρουρό. Ο κατηγορούμενος, που έχει κριθεί προφυλακιστέος και κρατείται στις φυλακές Τρικάλων από τις 13 Μαρτίου 2021, προσέφυγε κατά του εντάλματος προσωρινής κράτησης, ζητώντας να αποφυλακιστεί αμέσως. Σύμφωνα με τη διάταξη της ανακρίτριας, η αίτηση του κατηγορούμενου απορρίπτεται ως ουσιαστικά αβάσιμη.

Όπως σημειώνει η ανακρίτρια, τα άτομα που φαίνονται στα βίντεο από κάμερες ασφαλείας στην περιοχή της Ελευσίνας, τα οποία προσκόμισε ο κατηγορούμενος, δεν ταυτοποιούνται και προσθέτει: «Ακόμη και στην περίπτωση που πράγματι το άτομο που εμφαίνεται να εισέρχεται στις 18.20 στο πάρκο της Ελευσίνας ταυτίζεται με τον κατηγορούμενο, δεν διακριβώθηκε ο χρόνος και το σημείο αναχώρησής του από το πάρκο. Ως εκ τούτου η παραδοχή ότι ο κατηγορούμενος αφίχθη στο εν λόγω πάρκο στις 18.20 (ώρα καταγραφικού) άλλως 18:14 (πραγματική ώρα) ενόψει του ότι δεν εξηγήθηκε για ποιο λόγο δεν καταγράφηκε και η έξοδος αυτού από το πάρκο και το σημείο εξόδου, δεν αποκλείει την ακόλουθη μετάβασή του στην περιοχή της Νέας Σμύρνης, δεδομένου ότι το επίδικο περιστατικό έλαβε χώρα στις 19:20 και η απόσταση με όχημα από την Ελευσίνα προς την Αθήνα (σε ώρα μη αιχμής) υπολογίζεται στα 20 λεπτά».

Παράλληλα, η ανακρίτρια επισημαίνει ότι εκκρεμεί μία σειρά από επί μέρους έρευνες, όπως για παράδειγμα η έκδοση βουλεύματος για την άρση τηλεφωνικού απορρήτου του κινητού του, η αναζήτηση βιντεοληπτικού υλικού από πλήθος καταστημάτων γύρω από το σημείο της επίθεσης, τα αποτελέσματα εργαστηριακών εξετάσεων βιολογικού υλικού DNA, δακτυλικών αποτυπωμάτων, αλλά και η κλήση μαρτύρων. Τα επίμαχα πορίσματα από τις ανακριτικές πράξεις, όπως τονίζει, «θα φανούν ιδιαιτέρως χρήσιμα για την περαιτέρω διερεύνηση της αλήθειας».

Διαφωνία με εισαγγελέα

Πάντως, πρέπει να σημειωθεί ότι η πρόταση του εισαγγελέα Ιωάννη Πιέρρου, ήταν να γίνει δεκτό το αίτημα του κατηγορούμενου. Ο εισαγγελικός λειτουργός είχε την άποψη ότι από το σύνολο του έως τώρα αποδεικτικού υλικού «δεν προέκυψαν σοβαρές ενδείξεις ενοχής». Ο κ. Πιέρρος υπογράμμισε ότι η εμπλοκή του κατηγορούμενου στηρίζεται κυρίως στις ένορκες καταθέσεις του Γ.Α., εν διαστάσει συζύγου της αδελφής του κατηγορουμένου. Για τον συγκεκριμένο μάρτυρα τόσο ο κατηγορούμενος όσο και η αδελφή του ισχυρίστηκαν ότι επισκεπτόταν συχνά το σπίτι τους, παρά την άρνησή τους, δημιουργώντας επεισόδια και απειλώντας τους, επιρρίπτοντας ευθύνες αποκλειστικά στον κατηγορούμενο για την απομάκρυνσή του από την οικία.

Όπως επισημαίνει ο εισαγγελέας, «από την κατ’ οίκον έρευνα που διενεργήθηκε στην οικία του κατηγορουμένου μόλις 4 ώρες μετά την απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος του αστυνομικού στη Νέα Σμύρνη, δεν βρέθηκαν τα ρούχα που φορούσε ο κατηγορούμενος κατά τους ισχυρισμούς του μάρτυρα, δηλαδή σκουρόχρωμο παντελόνι φόρμας με λευκή ρίγα στα πλάγια και μπουφάν χρώματος χακί που στο πίσω μέρος είχε είδος ανοιχτόχρωμης στάμπας». Μάλιστα, ο ίδιος άνθρωπος είχε δώσει λίγες ημέρες αργότερα συνέντευξη, λέγοντας πως πάσχει από ψυχολογικά προβλήματα και πως δεν είχε δει ποτέ τον κατηγορούμενο στη Νέα Σμύρνη.