search
ΤΡΙΤΗ 04.11.2025 13:24
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

26.04.2021 22:58

Νέα Σμύρνη: Παραμένει προφυλακισμένος ο «ινδιάνος»

26.04.2021 22:58
nea_smyrni_new

Παραμένει προφυλακισμένος ο επονομαζόμενος «Ινδιάνος» που κρατείται από τις αρχές για τα επεισόδια στη Νέα Σμύρνη.

Συγκεκριμένα, απορρίφθηκε με διάταξη της 13ης ανακρίτριας το αίτημα του Ελληνοϊρακινού που κατηγορείται ήταν εκείνος που «γκρέμισε» από το μηχανάκι τον ειδικό φρουρό. Ο κατηγορούμενος, που έχει κριθεί προφυλακιστέος και κρατείται στις φυλακές Τρικάλων από τις 13 Μαρτίου 2021, προσέφυγε κατά του εντάλματος προσωρινής κράτησης, ζητώντας να αποφυλακιστεί αμέσως. Σύμφωνα με τη διάταξη της ανακρίτριας, η αίτηση του κατηγορούμενου απορρίπτεται ως ουσιαστικά αβάσιμη.

Όπως σημειώνει η ανακρίτρια, τα άτομα που φαίνονται στα βίντεο από κάμερες ασφαλείας στην περιοχή της Ελευσίνας, τα οποία προσκόμισε ο κατηγορούμενος, δεν ταυτοποιούνται και προσθέτει: «Ακόμη και στην περίπτωση που πράγματι το άτομο που εμφαίνεται να εισέρχεται στις 18.20 στο πάρκο της Ελευσίνας ταυτίζεται με τον κατηγορούμενο, δεν διακριβώθηκε ο χρόνος και το σημείο αναχώρησής του από το πάρκο. Ως εκ τούτου η παραδοχή ότι ο κατηγορούμενος αφίχθη στο εν λόγω πάρκο στις 18.20 (ώρα καταγραφικού) άλλως 18:14 (πραγματική ώρα) ενόψει του ότι δεν εξηγήθηκε για ποιο λόγο δεν καταγράφηκε και η έξοδος αυτού από το πάρκο και το σημείο εξόδου, δεν αποκλείει την ακόλουθη μετάβασή του στην περιοχή της Νέας Σμύρνης, δεδομένου ότι το επίδικο περιστατικό έλαβε χώρα στις 19:20 και η απόσταση με όχημα από την Ελευσίνα προς την Αθήνα (σε ώρα μη αιχμής) υπολογίζεται στα 20 λεπτά».

Παράλληλα, η ανακρίτρια επισημαίνει ότι εκκρεμεί μία σειρά από επί μέρους έρευνες, όπως για παράδειγμα η έκδοση βουλεύματος για την άρση τηλεφωνικού απορρήτου του κινητού του, η αναζήτηση βιντεοληπτικού υλικού από πλήθος καταστημάτων γύρω από το σημείο της επίθεσης, τα αποτελέσματα εργαστηριακών εξετάσεων βιολογικού υλικού DNA, δακτυλικών αποτυπωμάτων, αλλά και η κλήση μαρτύρων. Τα επίμαχα πορίσματα από τις ανακριτικές πράξεις, όπως τονίζει, «θα φανούν ιδιαιτέρως χρήσιμα για την περαιτέρω διερεύνηση της αλήθειας».

Διαφωνία με εισαγγελέα

Πάντως, πρέπει να σημειωθεί ότι η πρόταση του εισαγγελέα Ιωάννη Πιέρρου, ήταν να γίνει δεκτό το αίτημα του κατηγορούμενου. Ο εισαγγελικός λειτουργός είχε την άποψη ότι από το σύνολο του έως τώρα αποδεικτικού υλικού «δεν προέκυψαν σοβαρές ενδείξεις ενοχής». Ο κ. Πιέρρος υπογράμμισε ότι η εμπλοκή του κατηγορούμενου στηρίζεται κυρίως στις ένορκες καταθέσεις του Γ.Α., εν διαστάσει συζύγου της αδελφής του κατηγορουμένου. Για τον συγκεκριμένο μάρτυρα τόσο ο κατηγορούμενος όσο και η αδελφή του ισχυρίστηκαν ότι επισκεπτόταν συχνά το σπίτι τους, παρά την άρνησή τους, δημιουργώντας επεισόδια και απειλώντας τους, επιρρίπτοντας ευθύνες αποκλειστικά στον κατηγορούμενο για την απομάκρυνσή του από την οικία.

Όπως επισημαίνει ο εισαγγελέας, «από την κατ’ οίκον έρευνα που διενεργήθηκε στην οικία του κατηγορουμένου μόλις 4 ώρες μετά την απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος του αστυνομικού στη Νέα Σμύρνη, δεν βρέθηκαν τα ρούχα που φορούσε ο κατηγορούμενος κατά τους ισχυρισμούς του μάρτυρα, δηλαδή σκουρόχρωμο παντελόνι φόρμας με λευκή ρίγα στα πλάγια και μπουφάν χρώματος χακί που στο πίσω μέρος είχε είδος ανοιχτόχρωμης στάμπας». Μάλιστα, ο ίδιος άνθρωπος είχε δώσει λίγες ημέρες αργότερα συνέντευξη, λέγοντας πως πάσχει από ψυχολογικά προβλήματα και πως δεν είχε δει ποτέ τον κατηγορούμενο στη Νέα Σμύρνη.

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
sklikas_ELTA_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέα Αριστερά για παραίτηση Σκλήκα: Το πρόβλημα δεν είναι ο CEO αλλά ο Μητσοτάκης και η πολιτική του

guilfoyle-diapisteftiria4
ΕΛΛΑΔΑ

Στον Τασούλα η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, επέδωσε τα διαπιστευτήριά της

titanic_0411_1920-1080_new
ΚΟΣΜΟΣ

Τιτανικός: Νέες φωτογραφίες ανατρέπουν το κυρίαρχο αφήγημα (videos)

efialtis-new
ΥΓΕΙΑ

Γιατί βλέπεις συνεχώς το ίδιο κακό όνειρο; Οι ειδικοί απαντούν

georgali
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πέθανε η πρώην υποψήφια βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Αναστασία Γεωργαλή

Δείτε όλες τις ειδήσεις
xrimata_xristougenna_3110_1920-1080_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μίνι έκτακτο βοήθημα για τα Χριστούγεννα

tsakalotos 77- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το εξώδικο του Ευκλείδη Τσακαλώτου για την επιστολή στον Ντάισελμπλουμ και η απάντηση από το Ποντίκι

asanser 654- new
ΕΛΛΑΔΑ

Έρχονται πρόστιμα για τα ασανσέρ: Μόνο ένα στα οκτώ έχουν καταγραφεί – Προθεσμία ως 30 Νοεμβρίου, πού θα στραφούν οι αρχικοί έλεγχοι

patinia athina 99- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Χάρης Δούκας απαντά σε Μιχαηλίδου, Μπακογιάννη για τα πατίνια 

orca_falaina_0806_1460-820_2_new
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Όρκες βιντεοσκοπήθηκαν να κυνηγούν μεγάλους λευκούς καρχαρίες, να τους αναποδογυρίζουν και να τρώνε τα συκώτια τους (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 04.11.2025 13:22
sklikas_ELTA_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέα Αριστερά για παραίτηση Σκλήκα: Το πρόβλημα δεν είναι ο CEO αλλά ο Μητσοτάκης και η πολιτική του

guilfoyle-diapisteftiria4
ΕΛΛΑΔΑ

Στον Τασούλα η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, επέδωσε τα διαπιστευτήριά της

titanic_0411_1920-1080_new
ΚΟΣΜΟΣ

Τιτανικός: Νέες φωτογραφίες ανατρέπουν το κυρίαρχο αφήγημα (videos)

1 / 3