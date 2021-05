Ετοιμασίες για εισβολή χερσαίων δυνάμεων στην Λωρίδα της Γάζας φαίνεται ότι ετοιμάζεται το Ισραήλ, την ώρα που οι σφοδροί βομβαρδισμοί στην καρδιά της πόλης συνεχίζονται.

Τουλάχιστον 83 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στη Γάζα από τις ισραηλινές επιθέσεις αυτή την εβδομάδα, περιλαμβανομένων τουλάχιστον 17 παιδιών, με το Ισραήλ να κάνει λόγο για «εξουδετέρωση εννέα επιτελικών στελεχών της Χαμάς» και για αντίποινα της βροχής ρουκετών κατά ισραηλινών πόλεων, μεταξύ των οποίων και το Τελ Αβίβ.

Σύμφωνα με την Daily Mail, η οποία επικαλείται ρεπορτάζ εντός και εκτός Ισραήλ, η κυβέρνηση Νετανιάχου η οποία φέρεται να έχει απορρίψει την πρόταση κατάπαυσης του πυρός από τη Χαμάς, δείχνει αποφασισμένη να κλιμακώσει περαιτέρω την αντίδρασή της στις επιθέσεις των Παλαιστινίων που προκλήθηκαν από την εκδίωξη Μουσουλμάνων και τον εποικισμό περιοχών τους από Ισραηλινούς.

Συγκεκριμένα, οι ισραηλινές αρχές κάνουν λόγο ήδη για διάφορους βαθμούς προετοιμασίας χερσαίων επιχειρήσεων.

Ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας, Μπένι Γκαντς, διέταξε «μαζική» ενίσχυση των δυνάμεων ασφαλείας στις ισραηλινές πόλεις με μικτό πληθυσμό εβραίων και αράβων κατοίκων λόγω των βίαιων επεισοδίων που σημειώνονται εκεί τις τελευταίες ημέρες.

«Είμαστε σε μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης (…) και είναι τώρα απαραίτητο να ενισχύσουμε μαζικά τις δυνάμεις επί του πεδίου», ανέφερε ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας ανακοινώνοντας την ανάκληση δέκα λόχων συνοριοφυλάκων που επιχειρούν συνήθως στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη.

Το Ισραήλ βομβάρδισε κτίριο στο οποίο στεγάζονται γραφεία τουρκικής μη κυβερνητικής οργάνωσης στη Λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με το πρακτορείο Anadolu.

Κατά το τουρκικό πρακτορείο, πρόκειται για κτίριο στο οποίο στεγάζονται γραφεία της τουρκικής οργάνωσης Yardimeli.

