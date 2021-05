Πλήρως έκκρυθμη είναι πλέον η κατάσταση στη Μέση Ανατολή με το Ισραήλ και τη Χαμάς, παρά τις διεθνείς εκκλήσεις για αυτοσυγκράτηση και καταλάγή, να συνεχίζουν με αμείωτη ένταση τη σύρραξη.

Το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι σκότωσε 16 μέλη της στρατιωτικής πτέρυγας της Χαμάς σε αεροπορική επιδρομή που εξαπέλυσε σήμερα εναντίον της Γάζας και Παλαιστίνιοι μαχητές εκτόξευσαν βροχή ρουκετών στο Ισραήλ καθώς αυξάνεται η διεθνής ανησυχία για τις πιο έντονες εχθροπραξίες των τελευταίων χρόνων.

Τουλάχιστον 53 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στη Γάζα αφότου κλιμακώθηκε η βία προχθές, Δευτέρα, σύμφωνα με το παλαιστινιακό υπουργείο Υγείας. Έξι άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στο Ισραήλ, ανέφεραν ιατρικοί αξιωματούχοι. Η ισραηλινή υπηρεσία ασφαλείας Σιν Μπετ ανέφερε πως ο διοικητής της ταξιαρχίας για την πόλη της Γάζας περιλαμβάνεται μεταξύ των στελεχών της Χαμάς που σκοτώθηκαν.

I couldn’t finish watching this video. But this is what #Israel is doing in #Gaza. If they could they would have done it in Sheikh Jarrah but they can’t, there are Israeli settlers living there. Dispossession takes form in many ways. #Save_Sheikh_Jarrah #Palestine pic.twitter.com/090zyICZ13