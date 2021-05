Μνήμες από την προσάραξη του Ever Given ξύπνησαν στην Αίγυπτο όταν πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων προσάραξε στη Διώρυγα του Σουέζ.

Το πλοίο Maersk Emerald, με μήκος 353 μέτρων, εξώκειλε ενώ βρισκόταν κοντά στην Ισμαηλία, στη βόρεια Αίγυπτο, όταν έσβησαν οι μηχανές του και σταμάτησαν να λειτουργούν τα όργανα ναυσιπλοΐας.

Σύμφωνα με εκπρόσωπο της Διώρυγας, στάλθηκαν άμεσα τέσσερα σκάφη για να το ρυμουλκήσουν σε ασφαλές σημείο ώστε να μην επηρεάζεται η ναυσιπλοΐα στην θαλάσσια οδό.

Another accident in #Suez #SuezCanal but so far international transit traffic not affected. Singapore flag Maersk Emerald, en route from Bremerhaven & Rotterdam to Salalah dropped anchor and is getting assisted by the Suez Authority tugs, north of Ismailia. pic.twitter.com/zgRT0wyQfZ