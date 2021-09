Νέα «άπλυτα» για τα έργα και τις ημέρες του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο βγάζει στη φόρα πρώην στενή συνεργάτιδά του.

Η πρώην εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου Στέφανι Γκρίσαμ περιγράφει σε νέο βιβλίο τις «τρομακτικές» εκρήξεις οργής του πρώην προέδρου, ο οποίος δεν ηρεμούσε παρά μόνο εάν του έβαζαν να παίξουν τα αγαπημένα του μουσικά κομμάτια, σύμφωνα με τα αποσπάσματα που δόθηκαν στη δημοσιότητα από τον αμερικανικό Τύπο.

Στο βιβλίο με τίτλο «I’ll Take Your Questions Now», η Γκρίσαμ περιγράφει έναν Ντόναλντ Τραμπ κυκλοθυμικό, ψεύτη, μυστικοπαθή και σεξιστή. Εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου το διάστημα μεταξύ Ιουλίου 2019 και Απριλίου 2020, η Γκρίσαμ διετέλεσε στη συνέχεια διευθύντρια του γραφείου του πρώην Πρώτης Κυρίας Μελάνια Τραμπ.

Μουσική ως… ηρεμιστικό

Η Στέφανι Γκρίσαμ περιγράφει πως προκειμένου να ηρεμήσουν τα «τρομοκρατικά» ξεσπάσματα θυμού του τέως προέδρου, είχε οριστεί ένα άτομο στον Λευκό Οίκο για να του βάζει να παίξουν τα αγαπημένα τραγούδια του, μεταξύ άλλων το «Memory», του μιούζικαλ Cats, γράφουν οι New York Times. Τον άνδρα αυτόν τον είχαν ονομάσει «Music Man».

Η Washington Post μεταφέρει ένα άλλο απόσπασμα, σχετικά με μια συνάντηση μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και του Βλαντίμιρ Πούτιν, στο περιθώριο της Συνόδου της G20, πριν από δύο χρόνια. Σύμφωνα με την Γκρίσαμ, ο δισεκατομμυριούχος πρόεδρος είπε στον Ρώσο ομόλογό του, απουσία των δημοσιογράφων: «Οκ, θα κάνω τον σκληρό μαζί σας για λίγα λεπτά. Όμως, αυτό θα γίνει για τις κάμερες και μόλις φύγουν, θα μιλήσουμε».

«Στα μαχαίρια» με τη Μελάνια

Η πρώην εκπρόσωπος Τύπου, η οποία παραιτήθηκε στις 6 Ιανουαρίου του 2020, τη στιγμή της επίθεσης στο Καπιτώλιο, αφηγείται επιπλέον πως ο πρώην πρόεδρος απέκρυψε από τους πολίτες πως το 2019 υποβλήθηκε σε κολονοσκόπηση. Επίσης, περιγράφει μια Μελάνια Τραμπ ολοένα και πιο εχθρική προς τον σύζυγό της, μετά τις αποκαλύψεις για τη σχέση του με την πορνοστάρ Στόρμι Ντάνιελς.

Όπως αναφέρει η πρώην διευθύντρια του γραφείου της, η πρώην Πρώτη Κυρία ζήτησε μετά το σκάνδαλο να τη συνοδεύει στις δημόσιες εμφανίσεις της ένας γοητευτικός στρατιωτικός, προκειμένου να εξοργίσει τον σύζυγό της. Σε σχέση με τον ρόλο της στους κόλπους ενός Λευκού Οίκου, όπου «η ανεντιμότητα κυκλοφορούσε σαν να εκλυόταν από το σύστημα κλιματισμού», η Στέφανι Γκρίσαμ γράφει, σύμφωνα με τους New York Times: «Έπρεπε να είχα επιβάλει να ακούγομαι περισσότερο».

Photo: Gage Skidmore

