Πολλές οι πρεμιέρες τον νέο μήνα στο Netflix.

Εκτός από τις σειρές που ξεκινούν ή επιστρέφουν στην πλατφόρμα, η «Νταϊάνα, το Μιούζικαλ» και άλλες 15 ταινίες έρχονται επίσης τον Οκτώβριο.

Αναλυτικά οι ταινίες που κάνουν πρεμιέρα

Ο Ένοχος / The Guilty (01/10/2021)

Ένας αστυνομικός που υποβιβάζεται σε θέση χειριστή κέντρου έκτακτης ανάγκης παλεύει να σώσει μια γυναίκα που καλεί, σε μια μέρα με τρομακτικές αποκαλύψεις.

Νταϊάνα: Το Μιούζικαλ / Diana: The Musical (01/10/2021)

Η λαμπερή και καταστροφική ζωή της πριγκίπισσας Νταϊάνα είναι στο επίκεντρο αυτού του πρωτότυπου μιούζικαλ που γυρίστηκε πριν από την επίσημη πρεμιέρα στο Μπρόντγουεϊ.

Πώς να Ξεφύγεις από τον Undertaker / Escape The Undertaker (05/10/2021)

Μπορεί η New Day να γλιτώσει από τις εκπλήξεις στην τρομακτική έπαυλη του Αντερτέικερ; Εσείς αποφασίζετε για την τύχη της σ’ αυτήν τη διαδραστική ταινία με θέμα το WWE.

Κάποιος Μπήκε στο Σπίτι σου / There’s Someone Inside Your House (06/10/2021)

Η Μακάνι και οι φίλοι της στο λύκειο Όσμπορν προσπαθούν να εντοπίσουν και να σταματήσουν έναν μασκοφόρο φονιά που αποκαλύπτει τα μεγαλύτερα μυστικά των μαθητών.

Μνησικακία / Grudge (08/10/2021)

Ένας επιτυχημένος εισαγγελέας μπλέκει σε ένα επικίνδυνο μυστήριο.

Ο Αδερφός μου, η Αδερφή μου/ My Brother, My Sister (08/10/2021)

Με εντολή της διαθήκης του πατέρα τους, τα αδέλφια Νικ και Τέσλα και τα παιδιά της Τέσλα συγκατοικούν και πρέπει να ξεπεράσουν τις δυσκολίες για να γίνουν οικογένεια.

Απόσταση Ασφαλείας / Fever Dream (13/10/2021)

Η φορτισμένη σχέση μεταξύ δύο νεαρών μαμάδων, η μία επισκέπτρια και η άλλη ντόπια, αποκαλύπτει μια επικείμενη περιβαλλοντική καταστροφή και μια πνευματική συντριβή.

Μια Νύχτα στο Παρίσι / One Night in Paris (14/10/2021)

Αγαπημένοι σταρ του σταντ απ ανεβαίνουν ξανά στις σκηνές των πιο γνωστών κωμικών κλαμπ του Παρισιού.

Το Ταξίδι / The Trip (15/10/2021)

Για να λήξει τον γάμο του, ένα αντρόγυνο αποφασίζει να σκοτώσει ο ένας τον άλλο σε ένα απομακρυσμένο εξοχικό, αλλά σύντομα έρχεται αντιμέτωπο με μια μεγαλύτερη απειλή.

Η Τετράδα / The Four of Us (15/10/2021)

Μετά από μια αποτυχημένη αλλαγή συντρόφων, τέσσερις φίλοι φτάνουν σε μια απομακρυσμένη παραλία για να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες και να αποδεχτούν τη βαθύτερη αλήθεια.

Νυχτερινά Δόντια / Night Teeth (20/10/2021)

Ένας νεαρός οδηγός μεταφέρει δύο μυστηριώδεις γυναίκες σε μια νύχτα ξέφρενου πάρτι. Όταν όμως εκείνες αποκαλύπτουν την αληθινή τους φύση, πρέπει να παλέψει για να σωθεί.

Οδός Ανθρωπιάς 8 / Stuck Together (20/10/2021)

Όταν την περίοδο της πανδημίας το Παρίσι μπαίνει σε καραντίνα, οι ιδιαίτεροι κάτοικοι μιας πολυκατοικίας πρέπει να συνηθίσουν μια νέα ζωή – και ο ένας τον άλλο.

Hypnotic (27/10/2021)

Νιώθοντας ότι βρίσκεται σε προσωπικό και επαγγελματικό αδιέξοδο, η Τζεν ζητά βοήθεια από έναν μυστηριώδη υπνοθεραπευτή και παρασύρεται σε ένα μοιραίο ψυχολογικό παιχνίδι.

Κανείς δεν Κοιμάται στο Δάσος Απόψε: Μέρος 2 / Nobody Sleeps in the Woods Tonight Part 2 (27/10/2021)

Το σίκουελ της ταινίας τρόμου του 2020 παρουσιάζει νέους χαρακτήρες και νέες ανατριχίλες.

Army of Thieves (29/10/2021)

Στο πρίκουελ του “Army of the Dead” μια μυστηριώδης γυναίκα στρατολογεί έναν τραπεζικό ταμία, τον Ντίτερ, για να τη βοηθήσει σε μια ληστεία με χρηματοκιβώτια στην Ευρώπη.

Η Προέλευση του Κόσμου / Dear Mother (29/10/2021)

Όταν η καρδιά του σταματά να χτυπά, ο Ζαν-Λουί πρέπει να αντιμετωπίσει οιδιπόδεια ζητήματα –και θέτει στη μητέρα του ένα λεπτό ερώτημα– ή θα πεθάνει σε τρεις μέρες.

