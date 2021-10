Στην αγορά δύο ακινήτων στην Ελλάδα τα οποία προορίζει τόσο για ιδιωτική δική του χρήση όσο και για επένδυση προχώρησε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο.

Συγκεκριμένα προ-αγόρασε δύο υπερπολυτελείς βίλες που βρίσκονται στο στάδιο της κατασκευής σε μία νέα γειτονία που ονομάζεται Rolling Greens η οποία ανήκει στο ξενοδοχειακό συγκρότημα του Costa Navarino.

Εξάλλου η οικογένεια Αντετοκούνμπο έχει δείξει την προτίμηση της στο γνωστό ξενοδοχείο καθώς το έχει επισκεφθεί σύσσωμη το 2018, ενώ το Σεπτέμβριο του τρέχοντος έτους το επισκέφθηκαν ξανά ο Γιάννης με το Θανάση, για λίγες μέρες διακοπών λίγο πριν αναχωρήσουν για τις ΗΠΑ προκειμένου να ενταχθούν στην ομάδα τους τους Μιλγουόκι Μπακς για τη νέα σεζόν.

Το ενδιαφέρον μάλιστα είναι ότι αυτές ακριβώς οι δύο βίλες στη Μεσσηνία αποτελούν ουσιαστικά και τις πρώτες επενδύσεις του «Greek Freak» σε ακίνητα στην Ελλάδα, και μάλιστα αν κρίνει κανείς από την απόφασή του για τη συγκεκριμένη αγορά, είναι παραπάνω από επιλεκτικός.

Πρόκειται για βίλες 3 ή 4 κύριων υπνοδωματίων σε ένα επίπεδο με υπόγειο, επιφάνειας από 235 έως 295 τ.μ., σε οικόπεδα από 700 έως 1.300 τ.μ. και τιμή που κυμαίνεται από 1,25 έως 1,8 εκατ. ευρώ. Ολες οι βίλες έχουν δυτικό προσανατολισμό, θέα στο Ιόνιο πέλαγος και στο γήπεδο γκολφ The Dunes Course, ενώ διαθέτουν ιδιωτική πισίνα και κήπο

Αθλητικές εγκαταστάσεις

Στο real estate η αγορά βιλών στο «Costa Navarino» ήταν ουσιαστικά η πρώτη μεγάλη επένδυση του Ελληνα σούπερ σταρ και δεν είναι τυχαία, δεδομένου ότι το συγκρότημα προσφέρεται για τη φιλοξενία αθλητών με ιδιαίτερα απαιτητικά προγράμματα. Επίσης, διόλου τυχαίο και το ότι στο ξενοδοχείο έχουν φιλοξενηθεί κατά καιρούς ουκ ολίγα μεγάλα διεθνή ονόματα από τον χώρο του αθλητισμού, όπως ο Κριστιάνο Ρονάλντο, ο Τόνι Κρόος, η «δική μας» Μαρία Σάκκαρη κ.ά., δεδομένου ότι το συγκρότημα διαθέτει εκτεταμένες αθλητικές εγκαταστάσεις κάθε είδους για προπονήσεις ή αποκατάσταση (η πιο πρόσφατη προσθήκη είναι το Mouratoglou Tennis Center με την υπογραφή του διάσημου Πατρίκ Μουράτογλου), προσφέροντας παράλληλα και διατροφικές προτάσεις που ανταποκρίνονται στα απαιτητικά προγράμματα των πρωταθλητών.

Η γειτονιά των Rolling Greens στο Navarino Dunes, όπου αγόρασε και τις δύο βίλες ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, είναι η πιο πρόσφατη οικιστική πρόταση στο συγκρότημα, για την οποία μάλιστα, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, η ανταπόκριση υπήρξε εξαιρετική, καθώς μέσα στον τελευταίο χρόνο πωλήθηκαν όλες οι βίλες του συγκεκριμένου project (43 στο σύνολο), με τη ζήτηση να ξεπερνά την προσφορά. Οι κατοικίες για τη γειτονιά των Rolling Greens πρωτολανσαρίστηκαν επίσημα μέσα στην πανδημία, τον Ιούνιο του 2020, και η κατασκευή τους είναι σε εξέλιξη αυτή την περίοδο, με προβλεπόμενη παράδοση το α’ τρίμηνο του 2023.

Οι αγοραστές, Ελληνες και ξένοι, βρίσκουν την πρόταση ιδιαίτερα ελκυστική, καθώς οι κατοικίες αναπτύσσονται όλες μαζί από την εταιρεία και παραδίδονται με το κλειδί στο χέρι (turn-key), ενώ έχουν και το πλεονέκτημα ότι μπορούν να διατεθούν για βραχυχρόνια ενοικίαση με ειδικούς όρους, σύμφωνα με τη νομοθεσία που διέπει τα σύνθετα τουριστικά καταλύματα, για την περίοδο που θα επιλέξουν να μη μείνουν οι ιδιοκτήτες τους και ανάλογα φυσικά με το χρονικό διάστημα που θα θελήσουν οι ίδιοι να τις διαθέσουν.

Πόσο κοστίζουν; Πρόκειται για βίλες 3 ή 4 κύριων υπνοδωματίων σε ένα επίπεδο, με υπόγειο, επιφάνειας από 235 έως 295 τ.μ. σε οικόπεδα επιφάνειας από 700 έως 1.300 τ.μ. και τιμή που κυμαίνεται από 1,25 έως 1,8 εκατ. ευρώ. Όλες οι βίλες έχουν δυτικό προσανατολισμό, θέα στο Ιόνιο πέλαγος και στο γήπεδο γκολφ The Dunes Course, ενώ διαθέτουν ιδιωτική πισίνα και κήπο. Παραδίδονται στους ιδιοκτήτες τους πλήρως έτοιμες προς χρήση, ενώ η ΤΕΜΕΣ θα τους παρέχει όλο τον χρόνο επαγγελματικές υπηρεσίες διαχείρισης του ακινήτου, hotel και concierge services. Πέραν αυτού, οι ιδιοκτήτες και οι οικογένειές τους θα έχουν πρόσβαση στις εγκαταστάσεις και τις υπηρεσίες των ξενοδοχείων. Τον σχεδιασμό των βιλών υπογράφουν τα καταξιωμένα ελληνικά αρχιτεκτονικά γραφεία Βuerger Κatsota Αrchitects, ISV Αrchitects και Thymio Papayannis & Associates Inc.

