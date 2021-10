Με ένα εντυπωσιακό ξέσπασμα η δημοφιλής τραγουδίστρια -που μόλις ανακοινώθηκε ότι θα είναι headliner στο Glastonbury Festival του 2022- επιτέθηκε στον εξαιρετικά σκληρό νόμο.

Όπως είανι ήδη γνωστό, το Τέξας πρόσφατα ψήφισε νόμο ο οποίος ουσιαστικά απαγορεύει τις αμβλώσεις, καθώς απαγορεύει την επέμβαση μόλις εντοπιστεί χτύπημα καρδιάς του εμβρύου, δεν αναγνωρίζει περιπτώσεις εξαίρεσης, όπως αυτές των βιασμών, ενώ όσοι πολίτες καταγγελθούν ότι βοηθούν στην πραγματοποίηση μιας άμβλωσης θα διώκονται ποινικά.

Ο συγκεκριμένος νόμος προκάλεσε την οργή της 19χρονης Billie Eilish, η οποία το περασμένο Σάββατο εμφανίστηκε στο φεστιβάλ Austin City Limits 2021. Σε κάποια στιγμή της συναυλίας της η νεαρή τραγουδίστρια αναφέρθηκε στο νόμο λέγοντας τα εξής: «Όταν ψηφίστηκε αυτός ο σκ@@νιος νόμος, παραλίγο να ακυρώσω τη συναυλία γιατί ήθελα να τιμωρήσω αυτό το γ@@@νο μέρος. Όμως μετά συνειδητοποίησα ότι εσείς παιδιά είστε τα θύματά του και αξίζετε τα πάντα στο κόσμο και πρέπει να τους πούμε να το βουλώσουν» αναφερόμενη στους πολιτικούς της Πολιτείας.

Λίγο αργότερα ύψωσε το μεσαίο της δάχτυλο, ενθαρρύνοντας το κοινό να κάνει το ίδιο, φωνάζοντας «Δικό μου το σώμα, δική μου και η γ@@@@νη επιλογή».

Billie Eilish speaks out against Texas’s new abortion law during her set at Austin City Limits:



“When they made that shit a law, I almost didn't want to do the show, because I wanted to punish this fucking place for allowing that to happen here… My body, my fucking choice!” pic.twitter.com/U84pNYtN7G