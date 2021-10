Πυροβολισμοί κατά αστυνομικών έξω από κλαμπ στο Τέξας. Ο ένας έχασε τη ζωή του, ενώ δύο άλλοι τραυματίστηκαν.

Ένας αστυνομικός έπεσε νεκρός σήμερα στο Χιούστον του Τέξας, όταν άγνωστος άνοιξε πυρ κατά του ίδιου και συναδέλφων του.

Ειδικότερα, τέσσερις αστυνομικοί ήταν σε υπηρεσία σε ένα κλαμπ όταν βγήκαν έξω για να αντιμετωπίσουν «συμβάν που μπορεί να ήταν ληστεία», δήλωσε αστυνομικός στο ABCNews.

Το ένα θύμα πέθανε στο νοσοκομείο, ενώ οι άλλοι δύο -ο ένας δέχθηκε σφαίρα στην πλάτη και ο άλλος στο πόδι- υποβλήθηκαν σε χειρουργική επέμβαση.

Ο ύποπτος περιγράφεται ως Ισπανόφωνος άνδρας περίπου 20 ετών, ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες.

Media briefing on shooting of three @pct4constable deputies. #hounews https://t.co/9zL6BecBvO