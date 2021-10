Κινητικότητα και πάλι στην Κυπριακή ΑΟΖ καθώς η Λευκωσία εξέδωσε νέα Navtex για το ερευνητικό πλοίο Nautical Geo προκειμένου να διεξάγει έρευνες για την χάραξη του αγωγού φυσικού αερίου EastMed, σε περιοχή νοτιοανατολικά της Λεμεσού.

Η νέα NAVTEX, που αναμένεται να προκαλέσει αντιδράσεις από την τουρκική πλευρά,προβλέπει έρευνες εντός της κυπριακής Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης από την Πέμπτη 21 Οκτωβρίου μέχρι το Σάββατο 23 Οκτωβρίου 2021.

Η NAVTEX:

19 1000UTC OCT 2021

JRCC LARNACA/CYPRUS RADIO/5BA

NAV WRNG 354/21

S/V NAUTICAL GEO (MMSI:248082000) WILL EXECUTΕ SURVEY OPERATIONS WITHIN CYPRUS EEZ FROM 21 UNTIL 23 OCT 2021 IN AREA BOUNDED BY THE FOLLOWING COORDINATES:

34-41.000N, 033-14.500E

34-41.000N, 033-28.000E

34-12.500N, 033-18.500E

34-12.500N, 033-04.500E

ALL VESSELS ARE REQUESTED TO KEEP CLEAR DISTANCE 1,5 ΝΜ

FROM NAUTICAL GEO DUE TO RESTRICTED MANEUVERABILITY AND SAIL WITH CAUTION.

CANCEL THIS MSG ON 23 OCT 2021 23:59 UTC.

