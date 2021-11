Τη δική της απάντηση δίνει η Κάρι Μπράντσο, κατά κόσμον Σάρα Τζέσικα Πάρκερ στους επικριτές για την ηλικία της.

Ενώ όλοι θα περίμεναν μόνο θετικά σχόλια για το reboot του Sex and the City, μια σειρά δέκα επεισοδίων από την ΗΒΟ, υπήρξαν και αρνητικά σχόλια, όχι μόνο για την ίδια αλλά και για τις συμπρωταγωνίστριές της για την ηλικία τους. Και μάλιστα πολλά από αυτά προέρχονται από γυναίκες.

Ο κύκλος επεισοδίων του «...and just like that» που αναμένεται να κάνει πρεμιέρα τον Δεκέμβριο θα δείχνει τη ζωή των τριών πλέον φιλεναδων – δεν θα συμμετέχει η Κιμ Κατράλ – στα 50 τους.

«Τι θέλετε να κάνω; Να σταματήσω να μεγαλώνω ή να εξαφανιστώ;» ήταν η αφοπλιστική απάντηση της πρωταγωνίστριας στα σχόλια για την ηλικία της.

Η ηθοποιός είπε πως διαβάζει τέτοιου τύπου σχόλια, κυρίως στο Instagram. Όλοι έχουν κάτι να πουν. «’Έχει τόσες πολλές ρυτίδες. Δεν έχει τόσες πολλές ρυτίδες. Νιώθω σαν ο κόσμος να μην θέλει να νιώθουμε καλά με το πώς είμαστε. Είναι σαν να απολαμβάνουν όταν μας πληγώνουν για το πώς μοιάζουμε, είτε επιλέγουμε να μεγαλώσουμε και να αφήνουμε τον χρόνο να φανεί είτε αν κάνουμε κάτι για να νιώσουμε καλύτερα. Ξέρω πως μοιάζω. Δεν έχω επιλογή. Τι να κάνω; Να σταματήσω να γερνάω; Να εξαφανιστώ;».

«Δέχομαι συνεχώς τόσα πολλά μισογυνιστικα σχόλια, που σίγουρα δεν θα λέγονταν ποτέ για έναν άνδρα. Όλοι ασχολούνται με τις γκρίζες τρίχες στα μαλλιά μου», αναφέρει η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ, ενώ στην συνέχεια προχώρησε σε μία σύγκριση της ίδιας με τον Άντι Κόεν, με τον οποίο βρέθηκαν στο ίδιο πλατό.

«Κάθομαι δίπλα στον Άντι Κόεν, του οποίου το κεφάλι είναι εντελώς γκρίζο και είναι εκπληκτικός. Γιατί για εκείνον όλο αυτό είναι εντάξει; Δεν ξέρω τι να πω για τους ανθρώπους πλέον», δήλωσε καρφώνοντας ουσιαστικά όσους κάνουν σχόλια περί γηρατειών μόνο για το γυναικείο φύλο και όχι και για το αντρικό.

Πάντως, η σεναριογράφος της σειράς, Σαμάνθα Ίρμπι δηλώνει: «Θεωρώ πως είναι επαναστατικό το ότι γυρίζουμε μία σειρά για τις γυναίκες της μέσης ηλικίας και δείχνουμε ακριβώς τα σώματά τους όπως είναι».

Εν αναμονή των εξελίξεων λοιπόν στις οθόνες της ΗΒΟ.

