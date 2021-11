Η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ συνεργάζεται με την εταιρεία ΑirBnB ώστε να φιλοξενηθούν έως και δύο άτομα για δύο διαφορετικές διανυκτερεύσεις στο διαμέρισμα της Κάρι Μπράντσο.

Πρόκειται για την πρώτη φορά που συμβαίνει κάτι τέτοιο με τους καλεσμένους να έχουν πρόσβαση ακόμα και στην ντουλάπα του σπιτιού. Με κόστος μόλις 23 δολάρια τη βραδιά δείχνει να είναι η προσφορά της χρονιάς.

«Ο χαρακτήρας της Κάρι Μπράντσο μου είναι πολύ αγαπητός στην καρδιά μου και η επανεξέταση του κόσμου της στο πλαίσιο της συνέχειας της ιστορίας του Sex and the City ήταν μεγάλη χαρά», λέει η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ.

Τον Δεκέμβριο αναμένεται και το σίκουελ «And Just Like That…» κεντρικό θέμα του οποίου είναι η εξέλιξη της γυναικείας παρέας του Sex and the City όντας πλέον στη δεκαετία των 50.

