LIFESTYLE

17.11.2021 16:46

Η Δήμητρα Αλεξανδράκη μίλησε για την εξάρτησή της από το αλκοόλ: «Το πρωί έπινα βότκα αντί καφέ» (Video)

alexandraki_alkool

Για την περιπέτεια υγείας που πέρασε και τις μέρες που νοσηλεύτηκε στο νοσοκομείο μίλησε η Δήμητρα Αλεξανδράκη στην εκπομπή “Super Katerina” το πρωί της Τετάρτης (17/11), ενώ στη συνέχεια προχώρησε σε μια συγκλονιστική εξομολόγηση για το πρόβλημα που αντιμετώπισε με το αλκοόλ.

«Ήταν μια πολύ δύσκολη κατάσταση για μένα. Τις πρώτες μέρες τα είχα όλα κλειστά, δεν ήθελα να βλέπω αν είναι μέρα ή νύχτα, δεν ήθελα να βλέπω κανέναν, ούτε συγγενείς, ούτε οικογένεια», είπε το γνωστό μοντέλο, αποκαλύπτοντας ότι πάσχει από πυελονεφρίτιδα.

Όπως εξήγησε, πρόκειται για ένα μικρόβιο που κάθεται στο νεφρό και ξεκινά λοίμωξη, ενώ είναι επικίνδυνο γιατί μπορεί να πάθει σηψαιμία το αίμα.

Η Δήμητρα Αλεξανδράκη, με αφορμή ότι πλέον προσέχει την υγεία της και την διατροφή της, προχώρησε σε μια σημαντική εξομολόγηση.

«Έπινα πάρα πολύ αλκοόλ, σε σημείο που στο παρελθόν ζήτησα βοήθεια για να το σταματήσω. Έφτανα σε σημείο που έχανα τον εαυτό μου. Δεν ήμουν η Δήμητρα, αλλά κάποιο ακάθαρτο πνεύμα που έμπαινε μέσα μου. Έκανα πράγματα τα οποία δεν τα θυμόμουν κιόλας, έκανα μια ξέφρενη ζωή, χωρίς να με νοιάζει τίποτα και χωρίς να υπολογίζω τίποτα.

Είχα ζητήσει βοήθεια από ψυχολόγο – θεραπεύτρια. Σταμάτησα πριν δύο χρόνια, αλλά νομίζω πρέπει να ξεκινήσω πάλι γιατί όλοι χρειαζόμαστε δουλειά με τον εαυτό μας. Ειδικά αυτή την περίοδο που συμβαίνουν άσχημα πράγματα γύρω μας», αποκάλυψε.

