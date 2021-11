Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε τo MadWalk 2021 για 11η συνεχόμενη χρονιά, στο ΓήπεδοTAE KWON DO.

Παρουσιάστρια ήταν η Δούκισσα Νομικού, ενώ το opening της βραδιάς έκανε η Ελένη Φουρέιρα, ερμηνεύοντας με την ελληνοαμερικανίδα Evangelia το «Φωτιά».

Δε θα μπορούσαν να λείπουν λαμπερές και εκκεντρικές παρουσίες που μαγνήτισαν τα βλέμματα, χαρίζοντας μοναδικές στιγμές στον θεσμό που συνδυάζει θαυμάσια τη μόδα και τη μουσική.

Ποιοι έκλεψαν την παράσταση;

Η Παυλίνα Βουλγαράκη ερμήνευσε το «Call me» στο catwalk της Lena Katsanidou, ενώ η Ήβη Αδάμου μαζί με την Jessica Onyinyech Anosike και τη Demelza Okoji ερμήνευσαν το «Δυνατά-Δυνατά» διασκευασμένο στην αφρικανική εκδοχή του «Yeke-Yeke», παρουσιάζοντας τις δημιουργίες της FILA.

Ακολούθησαν οι δημιουργίες του Apostolos Mitropoulos οι οποίες παρουσιάστηκαν με το «Spin me round» και το act της Κόνι Μεταξά με τη Dust & Cream.

Έπειτα το κοινό απόλαυσε τον Αναστάσιο Ράμμος ο οποίος τραγούδησε το «Για δυο μόνο μάτια» συνοδεύοντας το catwalk του brand Jack & Jones και jjxx.

Στο stage του MadWalk 2021 είδαμε και τη Demy ερμήνευσε το «Honeymoon/Αν θυμηθείς το όνειρό μου», ενώ παρουσιάστηκαν οι δημιουργίες του Vassilis Zoulias.

Με το remix της Xenia Ghali για το τραγούδι «Rapture» που ερμήνευσε η Joanne, το κοινό του MadWalk 2021 γνώρισε μέσω του θεσμού Designer’s lab, ο οποίος δίνει την ευκαιρία σε νέους σχεδιαστές να παρουσιάσουν τη δουλειά τους και να συστηθούν στο κοινό, αλλά και το NOW.COM τις δημιουργίες των Ζωή Στεργίου, Vie Revee, Naya Tsalesi, Magda Athanasiou, Nene, Blondiee, Evagelia Kountouri, Sei Unica, Sac n Co, Musa Collection, Hemithea και Klelia Andrali.

Αμέσως μετά, τη σκυτάλη πήρε η Stefania ερμηνεύοντας το «Words» και με τη συνοδεία της Swatch παρουσίασε το catwalk του Sotiris Georgiou.

Επειτα το κοινό απόλαυσε τις δημιουργίες της 5226 series της Celia Kritharioti, ενώ στο stage συνέπραξαν ο Lil Kony με τη Natasha Kay για το τραγούδι «Sexy».

Ακολούθησε η L’Oréal Professionnel Paris με ένα special act με τον Σάκη Ρουβά να ερμηνεύει το «Είμαι στα καλύτερά μου».

Στη συνέχεια, η Josephine συνόδευσε, ερμηνεύοντας το «Survivor», το catwalk με τις δημιουργίες του Vrettos Vrettakos.

Για ακόμα μια φορά, ο Κωνσταντίνος Αργυρός εντυπωσίασε, ερμηνεύοντας το «Τελικά» στο GreenWalk by ΔΕΗ, όπου 8 γνωστοί σχεδιαστές δημιούργησαν ρούχα φιλικά προς το περιβάλλον, επαναχρησιμοποιώντας με έμπνευση, ανακυκλώσιμα υλικά.

Το δυναμικό παρών δήλωσε όμως και ο Γιώργος Κακοσαίος ο οποίος συνόδευσε το catwalk της Pink Woman με το τραγούδι «Καρδούλα μου».

Δε θα μπορούσε να λείπει, φυσικά, η Έλενα Παπαρίζου η οποία τραγούδησε το «Diamond» σε ένα special act με δημιουργίες του Dimitris Petrou. Αυτός με τη σειρά του, σχεδίασε μια εντυπωσιακή capsule collection χρησιμοποιώντας αποκλειστικά λευκά είδη ΙΚΕΑ για τον εορτασμό των 20 χρόνων της εταιρίας στην Ελλάδα.

Στο MadWalk 2021 η Έλενα Τσαγκρινού μαζί με την Ιωάννα Τούνη τραγούδησαν το «Σαββατόβραδο», παρουσιάζοντας τις δημιουργίες του brand Bubblegun, ενώ η Τάνια Μπρεάζου με το «Beggin» έδωσε το ρυθμό στο catwalk της Celia Kritharioti.

Στη συνέχεια, ο Ηλίας Μπόγδανος ερμήνευσε το «Rock n’ Roll Queen», με τη Δούκισσα Νομικού σε μία επιβλητική εμφάνιση-έκπληξη να παρουσιάζει τη νέα συλλογή κοσμημάτων της Doukissa Nomikou που την ονομάζει Stronger Together Collection και την αφιερώνει στη μητέρα της.

Το closing act by Serkova Crystal Pure ανέλαβε Τάμτα, η οποία με μία fashion statement εμφάνιση ερμήνευσε ένα medley των «Στο Θεό» και «Face».

Η L’Oréal Professionnel Paris επιμελήθηκε τα hair looks που θα καθορίσουν τα hair trends της επόμενης σεζόν, ενώ η ομάδα των artists της Dust and Cream απογείωσε τα makeup looks του Madwalk 2021.

Η εταιρία NYXI NYXI Beauty Lounge δημιούργησε και επιμελήθηκε τα nail looks για όλο το show ταλαντούχων σχεδιαστών αλλά και των συμμετεχόντων καλλιτεχνών.

Το Madwalk 2021 πρόκειται να προβληθεί αποκλειστικά από το MEGA την Πέμπτη 16 Δεκεμβρίου.

Ο θεσμός ήταν αφιερωμένος στην εθελοντική προσφορά και στο έργο του Σωματείου «Σύλλογος ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ».

Το concept του 11ου MadWalk 2021 επιμελήθηκε καλλιτεχνικά ο Νίκος Τάγης, ενώ την τηλεοπτική σκηνοθεσία ανέλαβε ο Δημήτρης Τσίγκoς. Fashion Director ήταν ο Κώστας Ζησης, ενώ η σκηνοθεσία στο stage ήταν της Άννας Αθανασιάδη. Art Director και χορογραφία ανέλαβε η Νεφέλη Θεοδότου.

