ΠΟΛΙΤΙΚΗ

03.02.2022 16:19

Συναυλία-Αφιέρωμα της ΚΕ του ΚΚΕ στον Διονύσιο Σολωμό και τον Γιάννη Μαρκόπουλο

03.02.2022 16:19
Η ΚΕ του ΚΚΕ, στον απόηχο της συμπλήρωσης 200 χρόνων από την Επανάσταση του 1821, διοργανώνει την Τρίτη 15 Φλεβάρη στις 20.30 στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο “Μαρία Κάλλας” (Ολύμπια) συναυλία με το έργο «Ελεύθεροι Πολιορκημένοι», σε ποίηση Διονυσίου Σολωμού και μουσική Γιάννη Μαρκόπουλου.

Η συγκεκριμένη συναυλία είχε προγραμματιστεί, αρχικά, για τον Μάρτη του 2020, λόγω, όμως, της πανδημίας του κορωνοϊού δεν έγινε κατορθωτό να πραγματοποιηθεί.

Οι «Ελεύθεροι Πολιορκημένοι» είναι μία από τις κορυφαίες ποιητικές συνθέσεις του Διονυσίου Σολωμού. Έργο εμπνευσμένο από τα γεγονότα της πολιορκίας και της εξόδου του Μεσολογγίου, κατά την Επανάσταση του ’21, το οποίο απασχόλησε τον ποιητή μέχρι σχεδόν το τέλος της ζωής του. Ένα έργο που μιλά για την “ηθική ελευθερία”, όπως εύστοχα σημείωνε ο Βάρναλης.

Η μουσική εργασία του Γιάννη Μαρκόπουλου πάνω στους “Ελεύθερους Πολιορκημένους” ξεκίνησε τη δεκαετία του ’60. Στα δύσκολα χρόνια της δικτατορίας καταπιάνεται ξανά με το έργο συνθέτοντας τα μέρη “Μητέρα μεγαλόψυχη”, “Αραπιάς άτι”, “Πειρασμός”, “Έξοδος” και “Η θέλησή μου βράχος”. Η οριστική μορφή του έργου δόθηκε το 1975, με τη μορφή «Λαϊκής λειτουργίας». Αξίζει, να σημειωθεί ότι ο συνθέτης οργάνωσε το λιμπρέτο του μουσικού έργου επιλέγοντας από όλα τα σχεδιάσματα του ποιήματος και τα πεζά, τους στίχους και τα αφηγηματικά μέρη.

Η πρώτη παρουσίαση έγινε το 1975 από τον ίδιο, τραγουδώντας τα μέρη του έργου και παίζοντας πιάνο, στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Κυκλοφόρησαν σε δίσκο το 1977, με ερμηνευτές τους Νίκο Ξυλούρη, Λάκη Χαλκιά, Ηλία Κλωναρίδη και αφηγήτρια την ηθοποιό Ειρήνη Παππά.

Η συναυλία πραγματοποιείται με την υποστήριξη του Δήμου Αθηναίων και του ΟΠΑΝΔΑ. 

Συμμετέχουν η Συμφωνική Ορχήστρα και η Χορωδία του δήμου Αθηναίων. Διευθύνει ο Αναστάσιος Συμεωνίδης. Διδασκαλία χορωδίας ο Σταύρος Μπερής. Ερμηνεύουν (αλφαβητικά): Τάσος Αποστόλου, Ελένη Κελεσίδη, Μανώλης Χατζημανώλης και ο Γιάννης Χριστόπουλος. Αφηγείται η ηθοποιός Αιμιλία Υψηλάντη.

ΣΑΒΒΑΤΟ 13.09.2025 01:00
