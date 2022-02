Στον Γουόρεν Μπίτι (Warren Beatty) αρέσει να περνάει με απλό τρόπο την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου.

Η σύζυγος του Ανέτ Μπένινγκ (Annette Bening) εμφανίστηκε στο The Kelly Clarkson Show για να προωθήσει τη νέα της ταινία Death on the Nile με τον σκηνοθέτη και ηθοποιό Κένεθ Μπράνα (Kenneth Branagh) και μίλησε για το πώς περνάει με τον Μπίτι την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου. Το ζευγάρι γιορτάζει τον Μάρτιο 30 χρόνια γάμου.

«Είναι χαλαρός… Την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου την περνάμε χαλαρά. Θα ζωγραφίσει μ’ ένα κόκκινο στυλό έναν μικρό Βαλεντίνο και μία μικρή καρδιά. Είναι πολύ οικονομικός στο μήνυμά του».

Η Μπένινγκ πρόσθεσε, «Δεν υπάρχει τίποτα για να αγοράσω γι’ αυτόν. Είναι από αυτούς τους άντρες, που δεν μπορείς να βρεις να του πάρεις τίποτα… Έτσι, όχι, συνήθως είναι κάτι μικρό, είναι μια μικρή πινελιά, ένα λουλούδι».

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, η Μπένινγκ είπε στο People για την πρώτη της εντύπωση για τον Μπίτι όταν γνωρίστηκαν: «Ήταν απίστευτα έξυπνος. Θυμάμαι ότι σκέφτηκα “Ουάου, αυτός ο τύπος είναι τόσο έξυπνος και τόσο ευκρινής και αστείος”».

«Ήταν πολύ ομιλητικός. Ήταν πολύ παθιασμένος με την ταινία που επρόκειτο να κάνει. Είχε πολλά να πει – και σίγουρα ήταν γοητευτικός», θυμάται.

