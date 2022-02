Στον τόμο 1001 Books You Must Read Before You Die, διαβάζουμε ότι το εμβληματικό έργο του Παύλου Μάτεσι, Η Μητέρα του Σκύλου συγκαταλέγεται ανάμεσα στα 1001 βιβλία της παγκόσμιας λογοτεχνίας που πρέπει να έχει διαβάσει κάποιος μέχρι το τέλος της ζωής του!

Πόσω μάλλον αυτό το έργο που τον Ιανουάριο που μας πέρασε κυκλοφόρησε η 55η έκδοσή του, δεν πρέπει να λείπει από κανένα ελληνικό σπίτι.

Πρόκειται για ένα κατ’ εξοχήν ελληνικό βιβλίο που σαφώς μιλά αλλιώς στον Έλληνα αναγνώστη παρά την εντυπωσιακή υποδοχή που του επιφυλάχθηκε διεθνώς.

Η Ραραού, κατά κόσμο Ρουμπίνη Μέσκαρη, είναι μια συγκλονιστική ηρωίδα που κινείται ανάμεσα στο κωμικό ως ευτελές και την τραγικότητα που, ωστόσο, δεν της αξίζει. Στα ενδιάμεσα, περνά όλη της η ζωή με τις άπειρες αποχρώσεις της και την πολυπλοκότητά της τα οποία ο συγγραφέας χειρίζεται αριστοτεχνικά, εντάσσοντάς την μέσα στο προπολεμικό ιστορικό και κοινωνικό πλαίσιο που φτάνει ως τα πρόσφατα χρόνια.

Το βιβλίο αγαπήθηκε αμέσως από το κοινό αλλά και το σύνολο της εγχώριας κριτικής. Ενδεικτικές είναι και οι εντυπώσεις που δημιούργησε στον διεθνή τύπο με την ευκαιρία της κυκλοφορίας του σε διάφορες γλώσσες.

Ο ξένος τύπος έγραψε για το βιβλίο:

«Στη Μητέρα του Σκύλου, όπως ο Φώκνερ στο Η Βουή και η Μανία, ο Μάτεσις δίνει τον λόγο στους πτωχούς τω πνεύματι […] έργο εξαιρετικά δυνατό».

Le Monde

«Ένα κορυφαίο έργο της ελληνικής –και όχι μόνο– σύγχρονης λογοτεχνίας […] κάθε του σελίδα μας συγκινεί και μας καθηλώνει».

Die Welt

«Η ζωή εκρήγνυται σαν βόμβα […] άπειρες είναι οι σκηνές που θα θυμόμαστε».

Corriere della Sera

«Διαθέτει τη βαθιά αμφισημία των μεγάλων έργων […] οίστρος και δεξιοτεχνία που θυμίζουν Φελίνι».

La Quinzaine Littéraire

«Ο Μάτεσις είναι ένας πολύ μεγάλος μυθιστοριογράφος».

L’Express

«Μόνο ένας δεξιοτέχνης της γραφής θα μπορούσε να γράψει αυτό το βιβλίο».

Alan Sillitoe

